”Revelion” anticipat la Antipozi! Mii de oameni au celebrat, în zori, calificarea Australiei în optimi la Mondialul din Qatar

După o semifinală la Euro, Danemarca era favorită să prindă optimile Cupei Mondiale din Qatar. Fie și în urma Franței. A dezamăgit însă crunt și pleacă acasă fără victorie. În timp ce Australia, care și-a jucat cu tupeu cartea, , făcând inutil succesul tunisienilor cu campioana mondială, Franța.

Era binișor trecut de miezul nopții, în Australia, atunci când a început meciul echipei de la Antipozi cu Danemarca. Acest lucru nu conta însă.

Mii de fani au ieșit în stradă pentru a urmări meciul pe ecranele gigant. Și și-au susținut, fierbinte, favoriții care evoluau la mii de kilometri distanță.

Iar când Leckie, pe contraatac, a marcat golul de 1-0, s-a declanșat nebunia. Reușita fiind celebrată cu mii de torțe care au ”incendiat” cerul. Ca și un nou record de decibeli.

The scenes in Fed Square, Melbourne at just gone 3am when Australia took the lead over Denmark.

