Revelion la Zagreb, după ce Croaţia s-a calificat în semifinalele CM 2022! Zeci de mii de oameni au ieşit să sărbătorească în stradă. Video

Naţionala Croaţiei continuă să scrie istorie la Campionatul Mondial 2022, după ce a eliminat şi Brazilia, tot după loviturile de departajare. , iar calificarea în semifinalele turneului din Qatar a fost sărbătorită cum se cuvine la Zagreb.

În Zagreb, dar şi în restul oraşelor din Croaţia, fanii selecţionatei lui Zlatko Dalic au fost cu ochii pe . Partida a fost urmărită de zeci de mii de persoane pe ecrane gigant din capitala ţării, iar calificarea în semifinale a dat startul petrecerii.

Croatian fans celebrating in Zagreb after Croatia’s win over Brazil.

— kiran joshi (@kiranjoshi700)