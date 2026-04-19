Revenire cu ghinion pentru Ianis Hagi! Alanyaspor, învinsă de Kasimpașa cu un gol fabulos. Video

Ianis Hagi (27 de ani) a revenit pe gazon în tricoul celor de la Alanyaspor. Internaționalul român a fost introdus pe teren în minutul 61 al partidei disputate pe terenul celor de la Kasimpașa, la scurt timp după ce gazdele deschiseseră scorul. Din nefericire, mijlocașul nu a avut impactul dorit, iar echipa sa a cedat cu 0-1.

Alanyaspor a evoluat pe terenul celor de la Kasimpașa în etapa a 30-a din Super Lig, iar partida se anunța a fi una echilibrată, cele două formații aflându-se pe pozițiile 12, respectiv 13 înainte de startul meciului. Conform așteptărilor, nu a existat o formație care să domine clar jocul, iar partida a fost decisă de un moment de geniu al lui Irfan Can Kahveci.

În minutul 60, fotbalistul cu 45 de selecții la naționala Turciei a marcat un gol extraordinar, direct din corner. Ianis Hagi a intrat pe gazon chiar după marcarea golului, însă nu și-a putut ajuta echipa, care nu a creat vreo mare ocazie până la finalul întâlnirii. Internaționalul român a avut un procentaj al paselor corecte de 92% (11 din 12), nu a reușit niciun dribling și a pierdut posesia de 3 ori.

Acesta a fost notat cu 6.7 de site-ul . , și a ratat meciul disputat pe teren propriu contra lui Trabzonspor în etapa precedentă (1-1). Fostul internațional de tineret al României, Umit Akdag, a fost titular pentru Alanyaspor în partida cu Kasimpașa, părăsind terenul în minutul 67 din cauza unei accidentări.

, iar legendarul om de fotbal e de părere că Ianis Hagi nu este jucătorul potrivit în rolul de „decar” la prima reprezentativă a României. „Nu avem un 10, deci un jucător în spatele vârfurilor. S-a încercat cu Ianis Hagi, dar mai mult sentimental, și nu este de acolo.

Piesa aceea, jucătorul din spatele vârfului, este decisivă în sisteme actuale de joc. Trebuie să fie și omul care vine la construcție, jucând între linii, dar și omul care lansează atacurile pe benzi și în cuplu cu vârful de atac”, a declarat „Mister” la emisiunea FANATIK DINAMO.