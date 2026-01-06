Sport

Mihnea Rădulescu a revenit pe teren la trei luni după operația la genunchi. Jucătorul Universității Craiova a transmis un mesaj emoționant chiar din Antalya, locul în care alb-albaștrii pregătesc reluarea campionatului.
Tibi Cocora
06.01.2026 | 13:35
Mihnea Rădulescu a făcut primii pași înapoi pe gazon, la aproximativ trei luni de la operația suferită la genunchi, marcând un moment special atât pentru el, cât și pentru clubul din Bănie. Tânărul fotbalist a postat un mesaj plin de recunoștință, semn că perioada dificilă prin care a trecut începe, încet, să rămână în urmă.

Mihnea Rădulescu, din nou pe teren pentru Universitatea Craiova

Accidentat grav în debutul sezonului, Rădulescu a fost diagnosticat cu ruptură de ligament încrucișat anterior și a fost supus unei intervenții chirurgicale în Italia, urmată de un proces complex de recuperare. După luni de muncă departe de meciuri și competiție, revenirea pe teren reprezintă un pas important spre reluarea activității la capacitate maximă.

Primii pași înapoi pe teren după 3 luni de la operație. Mulțumesc lui Dumnezeu pentru tot!”, a transmis jucătorul Universității Craiova.

Mihnea Rădulescu, operat la Roma de către un medic renumit

Mihnea Rădulescu a fost transferat de Universitatea Craiova în această vară, formația „alb-albastră” plătind celor de la Petrolul 200.000 de euro în schimbul său. Din păcate, acesta s-a accidentat grav în timpul partidei cu FCSB și a fost nevoit să ajungă pe „mâinile“ unui doctor renumit. Mai exact, Mihnea Rădulescu a fost operat la scurt timp la Roma, la clinica Villa Stuart, de către renumitul doctor Paolo Mariani, iar totul s-a desfășurat fără complicații.

Pier Paolo Mariani este un reputat chirurg ortoped italian, născut pe 20 martie 1946 în Roma. Doctorul italian a pus pe picioare fotbaliști de la cele mai mari cluburi din lume în ultimele decenii. În 1993, Mariani l-a operat pe Aldair, fostul jucător de la AS Roma și Benfica Lisabona. Mai mult de atât, l-a ajutat pe internaționalul brazilian, care avea să câștige Campionatul Mondial din 1994, să revină pe teren după numai patru luni de la intervenția chirurgicală.

De asemenea, printre fotbaliștii de top pe care i-a operat profesorul italian se numără Francesco Totti, Nicolo Zaniolo, Memphis Depay, Antonio Rudiger, Kevin Strootman, Mattia Perin, Andrea Conti, Davide Zappacosta, Alessandro Florenzi, Leonardo Spinazzola, Florian Lejeune, Faouzi Ghoulam, Emerson Palmieri, Gianluca Scamacca etc.

Universitatea Craiova, amicale cu echipe din Turcia și Germania în cantonamentul din Antalya

Delegația Științei a ajuns în Turcia pe 2 ianuarie, unde s-a cazat la Hotelul Regnum Carya, una dintre locațiile preferate de cluburile europene pentru pregătirea de iarnă. Printre cei prezenți în cantonamentul din Antaya s-a regăsit chiar și Mihnea Rădulescu care, cel mai probabil, va încerca să forțeze revenirea sa pe teren.

Pe lângă sesiunile intense de antrenament care vor avea loc pe parcursul cantonamentului, staff-ul tehnic a programat și două partide amicale, menite să ofere ritm de joc și să testeze diferite formule de echipă. Primul test este programat pe 7 ianuarie, împotriva formației Konyaspor, echipă din prima ligă a Turciei (locul 13). Al doilea meci de verificare va avea loc pe 10 ianuarie, contra celor de la VfB Stuttgart II, o reprezentantă a Germaniei din liga a 3-a (locul 10). Orele de start ale celor două confruntări vor fi stabilite și anunțate ulterior.

