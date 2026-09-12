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Mihăilă, roşu direct la revenirea ca titular pentru Rizespor! Doicaru, decisiv împotriva lui Horaţiu Moldovan. Video

Valentin Mihăilă a fost eliminat înainte de pauză în meciul dintre Eyupspor și Rizespor, iar Iustin Doicaru a fost decisiv în fața lui Horațiu Moldovan. Vezi toate imaginile.
Dragos Petrescu
12.09.2026 | 18:44
Mihaila rosu direct la revenirea ca titular pentru Rizespor Doicaru decisiv impotriva lui Horatiu Moldovan Video
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Valentin Mihăilă, roșu direct la revenirea ca titular pentru Rizespor // FOTO: colaj FANATIK
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Runda cu numărul #5 din campionatul turc le-a adus față în față pe Eyupspor și Rizespor, echipele la care activează Horațiu Moldovan, respectiv Valentin Mihăilă și Iustin Doicaru. Toți trei au fost titulari, însă Mihăilă nu a rezistat pe teren până la pauză, el fiind eliminat în minutul 43 după ce a văzut direct cartonașul roșu. Doicaru a pasat decisiv la unicul gol marcat în primul act. Vezi toate detaliile pe FANATIK.

Valentin Mihăilă, roșu direct la revenirea ca titular pentru Rizespor!

Fostul fotbalist de la Universitatea Craiova și Parma a revenit în primul 11 al celor de la Rizespor după aproape patru luni, însă primul meci ca titular din acest sezon nu s-a terminat foarte bine pentru internaționalul român. Acesta a fost eliminat încă din minutul 43 al întâlnirii cu Eyupspor, după o intervenție dură pe care a avut-o asupra unui adversar.

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Mihăilă se afla cu mingea la picior, a depășit doi adversari, după care a pierdut controlul balonului, iar un fotbalist al gazdelor a izbutit să-l deposedeze. Aflat în plină alergare, românul nu a putut evita contactul cu adversarul, iar după intervenția arbitrilor din camera VAR, s-a observat cum acesta l-a și călcat dur pe oponentul său. Astfel, Mihăilă a văzut direct cartonașul roșu și a fost nevoit să părăsească terenul. Înainte de respectivul eveniment însă, acesta a ratat o ocazie monumentală: a driblat portarul și a trimis în plasa laterală dintr-o poziție ideală.

Iustin Doicaru, pasator decisiv la golul încasat de Horațiu Moldovan în prima repriză!

În ceea ce-l privește pe Iustin Doicaru însă, primul act al meciului cu Eyupspor a fost unul extrem de productiv. În minutul 21 al întâlnirii, tânărul fotbalist în vârstă de 19 ani a oferit „assist”-ul la golul marcat de Ali Sowe, după o fază individuală remarcabilă, în care și-a amețit adversarii.

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Iustin Doicaru a semnat un contract valabil pe cinci ani cu Rizespor, unde este coleg cu Valentin Mihăilă, atacant transferat de la Parma pentru două milioane de euro în vara anului 2025. În vârstă de numai 19 ani, Doicaru a avut un start fulminant la Farul Constanţa. Atacantul a marcat trei goluri şi a dat o pasă decisivă în cele şase meciuri disputate în actuala stagiune. În sezonul precedent, acesta a evoluat doar în 11 meciuri, având şi probleme medicale.

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Dragos Petrescu
Dragos Petrescu este licențiat în Cibernetică, Statistică și Informatică Economică la ASE și are un Master în Automatică ș i Calculatoare - Politehnica București. E pasionat de fotbal încă de la vârsta de 6 ani, odată cu Campionatul Mondial din Germania (2006)
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