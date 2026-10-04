Sport

Revenire de senzație în echipa FCSB: “A jucat 60 de minute în amical!”

Mihai Stoica a anunțat revenirea lui Mihai Popescu, care a jucat 60 de minute într-un amical și a oferit detalii despre Denis Drăguș și situația lotului FCSB.
Tibi Cocora
04.10.2026 | 09:51
Revenire de senzatie in echipa FCSB A jucat 60 de minute in amical
EXCLUSIV FANATIK
Mihai Stoica a anunțat revenirea lui Mihai Popescu, care a jucat 60 de minute într-un amical.
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FCSB pregătește ușor-ușor de următorul meci din SuperLiga, cu Oțelul Galați, iar Mihai Stoica a oferit informații importante despre situația lotului. Unul dintre jucătorii de bază ai echipei, Mihai Popescu, a revenit pe teren și a bifat 60 de minute într-un joc amical, în timp ce Denis Drăguș continuă programul separat de recuperare.

Mihai Popescu, revenire importantă la FCSB: „A jucat 60 de minute”

Mihai Stoica a anunțat că Mihai Popescu a făcut un pas important în procesul de revenire și a evoluat timp de o oră în cadrul unui joc de verificare. Oficialul FCSB a oferit și detalii despre situația celorlalți jucători aflați în recuperare.

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„Azi a fost un joc, cu două reprize de câte 30 de minute și Dilan a jucat 30 de minute. Mihai Popescu a jucat 60 de minute. Denis Drăguș face separat, e acum la schimbări de direcție. Lovește mingea, dar controlat, dă pase scurte. La musculatura pe care o are, cred că puțin forțat poate juca și cu Galațiul. Doar că e un jucător mult prea important pentru noi ca să-l forțăm. Batubinsika poate juca cu Oțelul, chiar și Mihai Popescu”, a declarat Mihai Stoica, în exclusivitate la „MM la Fanatik”.

Denis Drăguș, afectat de situația naționalei: „Nu are cum să nu sufere și el”

Denis Drăguș continuă recuperarea după accidentare și nu este încă pregătit să revină la antrenamentele normale ale echipei. Mihai Stoica a vorbit și despre starea atacantului, care urmărește de la distanță problemele prin care trece echipa națională: „Drăguș suferă, pentru că e prieten cu toți cei de la națională și e în contact permanent cu ei. Nu are cum să nu sufere și el, când frații lui au probleme“.

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Mihai Stoica a vorbit și despre strategia de transferuri a FCSB și despre dificultatea de a găsi fotbaliști români accesibili. Managerul roș-albaștrilor consideră că reducerea fondului de jucători autohtoni reprezintă o problemă importantă pentru club.

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„Fondul de jucători scade dramatic, nici Hagi nu poate rezolva asta. Gigi a avut chestia asta, că vrea doar jucători români, în condițiile în care contracandidatele a adus mulți străini. Gigi a mers pe români, iar acum a intervenit un blocaj și nu găsim jucători români accesibili. Acum nu mai sunt jucători. A ajuns Gigi să dea salarii mari. L-a vrut pe Denis și a făcut eforturi pe care nu le va mai face altcineva în fotbalul românesc. A ținut să aducă un atacant în care și-a pus speranțe, în care toată lumea crede“, a mai adăugat oficialul FCSB.

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Plecarea lui Bîrligea a schimbat calculele la FCSB

Un alt subiect abordat de Mihai Stoica a fost plecarea lui Daniel Bîrligea. Oficialul FCSB a explicat de ce clubul a acceptat transferul atacantului și de ce o astfel de ofertă nu putea fi ignorată.

„Era și chestia asta cu plecarea lui Bîrligea. Nu l-am dat pe 1 milion jumate, ci pe cinci. Nu poți refuza, pentru că la un moment dat rămâi cu un jucător dezamăgit, care nu mai dă randament și rămâi și fără bani“, a încheiat Mihai Stoica.

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Tibi Cocora
Tibi Cocora
Andrei Tiberiu Cocora este jurnalist sportiv și colaborator FANATIK, unde publică materiale dedicate fotbalului românesc, cu un accent deosebit pe sportul din Oltenia și pe poveștile din spatele performanțelor.
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