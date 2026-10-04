Revenire de senzație în echipa FCSB: “A jucat 60 de minute în amical!”

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FCSB pregătește ușor-ușor de următorul meci din SuperLiga, cu Oțelul Galați, iar Mihai Stoica a oferit informații importante despre situația lotului. Unul dintre jucătorii de bază ai echipei, Mihai Popescu, a revenit pe teren și a bifat 60 de minute într-un joc amical, în timp ce Denis Drăguș continuă programul separat de recuperare.

Mihai Popescu, revenire importantă la FCSB: „A jucat 60 de minute”

Mihai Stoica a anunțat că Mihai Popescu a făcut un pas important în procesul de revenire și a evoluat timp de o oră în cadrul unui joc de verificare. Oficialul FCSB a oferit și detalii despre situația celorlalți jucători aflați în recuperare.

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„Azi a fost un joc, cu două reprize de câte 30 de minute și Dilan a jucat 30 de minute. Mihai Popescu a jucat 60 de minute. Denis Drăguș face separat, e acum la schimbări de direcție. Lovește mingea, dar controlat, dă pase scurte. La musculatura pe care o are, cred că puțin forțat poate juca și cu Galațiul. Doar că e un jucător mult prea important pentru noi ca să-l forțăm. Batubinsika poate juca cu Oțelul, chiar și Mihai Popescu”, a declarat Mihai Stoica, în exclusivitate la „MM la Fanatik”.

Denis Drăguș, afectat de situația naționalei: „Nu are cum să nu sufere și el”

Denis Drăguș continuă recuperarea după accidentare și nu este încă pregătit să revină la antrenamentele normale ale echipei. , care urmărește de la distanță problemele prin care trece echipa națională: „Drăguș suferă, pentru că e prieten cu toți cei de la națională și e în contact permanent cu ei. Nu are cum să nu sufere și el, când frații lui au probleme“.

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Mihai Stoica a vorbit și despre strategia de transferuri a FCSB și despre dificultatea de a găsi fotbaliști români accesibili. Managerul roș-albaștrilor consideră că reducerea fondului de jucători autohtoni reprezintă o problemă importantă pentru club.

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„Fondul de jucători scade dramatic, nici Hagi nu poate rezolva asta. Gigi a avut chestia asta, că vrea doar jucători români, în condițiile în care contracandidatele a adus mulți străini. Gigi a mers pe români, iar acum a intervenit un blocaj și nu găsim jucători români accesibili. Acum nu mai sunt jucători. A ajuns Gigi să dea salarii mari. L-a vrut pe Denis și a făcut eforturi pe care nu le va mai face altcineva în fotbalul românesc. A ținut să aducă un atacant în care și-a pus speranțe, în care toată lumea crede“, a mai adăugat oficialul FCSB.

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Plecarea lui Bîrligea a schimbat calculele la FCSB

Un alt subiect abordat de Mihai Stoica a fost . Oficialul FCSB a explicat de ce clubul a acceptat transferul atacantului și de ce o astfel de ofertă nu putea fi ignorată.

„Era și chestia asta cu plecarea lui Bîrligea. Nu l-am dat pe 1 milion jumate, ci pe cinci. Nu poți refuza, pentru că la un moment dat rămâi cu un jucător dezamăgit, care nu mai dă randament și rămâi și fără bani“, a încheiat Mihai Stoica.

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