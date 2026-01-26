Sport

Revenire de senzație în SuperLiga, după FCSB – CFR Cluj 1-4! Anunțul oficial al transferului

Un fotbalist a revenit la CFR Cluj după victoria obținută de ardeleni în fața lui FCSB, scor 1-4. Pe FANATIK găsiți toate detaliile despre ultimul transfer efectuat de formația din Gruia.
Iulian Stoica
26.01.2026 | 18:07
Revenire de senzatie in SuperLiga dupa FCSB CFR Cluj 14 Anuntul oficial al transferului
Revenire în SuperLiga după FCSB - CFR Cluj 1-4. Sursă foto: Colaj Fanatik
FCSB a pierdut fără drept de apel, scor 1-4, în fața lui CFR Cluj. Conducătorii ardelenilor și-au redobândit optimismul după victoria în fața campioanei en-titre și au adus întăriri la doar o zi distanță.

Revenire de senzație în SuperLiga, după FCSB – CFR Cluj 1-4

Șansele la play-off au crescut semnificativ pentru CFR Cluj după victoria în fața FCSB-ului. Cum Daniel Pancu are patru victorii consecutive în SuperLiga, conducătorii clubului au decis să facă un nou transfer.

Mai exact, CFR Cluj l-a readus pe Rion Zejnullahu (22 ani) la echipă. Fundașul lateral a mai fost legitimat preț de un an la ardeleni, ca ulterior contractul său să ajungă la final.

Anunțul a fost oferit pe pagina oficială de Facebook a ardelenilor. Rion Zejnullahu revine la formația din Gruia după o perioadă petrecută în Kosovo, la KF Llapi.

„Bine ai revenit, Rion Zejnullahu!

Fundașul lateral în vârstă de 22 de ani se întoarce în Gruia după ce, în ultima perioadă, a evoluat pentru clubul din Kosovo, KF Llapi! Îi urăm mult succes și cât mai multe realizări alături de CFR Cluj!”, s-a arătat în comunicatul oferit de CFR Cluj.

Cine e Rion Zejnullahu, noul jucător de la CFR Cluj

Rion Zejnullahu a început fotbalul în Elveția, unde a evoluat la mai multe echipe de juniori și tineret. Înainte de a ajunge în România, fundașul a evoluat la nivel de echipe U21, cum ar fi Zurich, Luzern și Schaffhausen.

În vara lui 2023, Rion Zejnullahu a făcut pasul spre fotbalul românesc, semnând cu CFR Cluj. Fundașul kosovar a fost legitimat preț de un an la formația din SuperLiga și a bifat un singur meci, în Cupa României.

  • 1 meci a bifat Rion Zejnullahu la CFR Cluj, în 1-3 cu CSM Alexandria din Cupa României
Iulian Stoica
Iulian Stoica
Iulian Stoica este redactor pe zona de Sport la Fanatik. A debutat ca reporter sportiv la ProTv, iar după o experiență de 6 luni a decis să facă parte din proiectul Fanatik.
