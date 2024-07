Revenire de senzație în Superliga?! „L-am ofertat, e adevărat!”. Louis Munteanu, sfătuit să fugă de CFR, FCSB și Rapid

Echipele cu pretenții la titlu au licitat la foc activ pentru Louis Munteanu, atacantul celor de la Fiorentina. Plecând de la FCSB la CFR, de la Rapid la Farul, toate l-au dorit, însă o altă revenire de senzație se poate profila.

Revenire de senzație în SuperLiga?!

Ciprian Marica a fost invitat la o discuție telefonică de Cristi Coste la emisiunea FANATIK SUPERLIGA. Moderatorul l-a întrebat pe fostul atacant internațional dacă Farul țintește o revenire de senzație în SuperLiga.

Acționarul Farului a confirmat că a discutat deja cu jucătorul, fiind vorba despre Alexi Pitu, fost produs de export al „marinarilor“. Tânărul de 22 de ani s-ar putea întoarce în România, chiar la echipa care l-a vândut la .

„Ne-am dori, da. Am vorbit cu Pitu, e foarte adevărat. Rămâne de văzut dacă vom fi noi opțiunea lui Pitu. Înțeleg că mai are variante din SuperLiga. El ne-a spus că are și alte opțiuni, deci nu știu dacă ele sunt și din țară sau străinătate.

Ideal ar fi clar să încerci să te zbați în afară. Să rămână afară, să joace acolo. Nu știu dacă se referea la CFR când spunea că are alte opțiuni“, a spus Ciprian Marica despre posibila revenire a lui Alexi Pitu la Farul.

Louis Munteanu, sfătuit să nu revină în SuperLiga

Ciprian Marica a discutat și despre posibila reîntoarcere a lui Louis Munteanu în SuperLiga, dorit de majoritatea granzilor. Atacantul „viola“ are oferte de la FCSB, , Rapid și Farul.

„Ar fi frumos să rămână acolo, ar fi păcat să revină în campionatul românesc. Cu toate că aici a demonstrat. E timpul să încerce să demonstreze într-un campionat mai bun. E tânăr, are tot drumul în față, timp să se întoarcă acasă.

Acasă a demonstrat, are ușa deschisă oriunde. Important e să încerce să rămână acolo și să încerce să lupte. Te lupți cu o concurență aprigă. Nouă nu ne place concurența, dar trebuie să te obișnuiești cu ea.

Asta e problema, ai de ales, e o carte pe care o joci. Eu am fost de părere că trebuie să rămân acolo, să mă lupt acolo. Întotdeauna am știut că există refugiul acasă, ultima opțiune. Dar dacă aveam opțiuni să rămân acolo, să mă lupt, am rămas acolo.

Asta i-am spus și lui ‘Ai, 21 de ani, e tot timpul să revii acasă, ai ușa deschisă peste tot. Încearcă să reușești acolo. Se ivesc alte oportunități și ești și altfel văzut’. Sunt slabe șanse pentru noi, înțeleg că are variante mult mai bune“, a spus Ciprian Marica, în exclusivitate.

