Revenire de senzație la Craiova pentru meciul cu Mainz: „Ne vedem pe stadion”

Oltenii au trecut peste evenimentele din ultimul timp, cu , și au bătut în ultima rundă, 2-1, pe FC Argeș.

Omul care aducea Cupa României la Craiova vine la meciul cu Mainz

Gustavo Vagenin a ajuns la 34 de ani și în vară a agățat ghetele-n cui, iar acum se bucură de timpul liber pe care îl are. Fostul mijlocaș ofensiv brazilian a fost jucător al Universității Craiova în două perioade, prima dată între 2016 și 2018, după care a revenit la echipă în 2020 și a stat până în 2022, când a plecat în Iran, la Tractor FC. Acesta a rămas un fan al grupării din Bănie și urmează să fie prezent în tribune la partida cu Mainz.

„Salut, Gustavo aici. Sunt pe drum spre Craiova, după cum știți, m-am retras din cariera de jucător. Vreau să vă salut. Ne vedem pe stadion pe 27, să susținem echipa împreună în Conference League”, a fost mesajul lui Gustavo postat de către Universitatea Craiova pe pagina oficială de Facebook.

Gustavo a marcat în finala Cupei României din 2018, atunci când Craiova s-a impus cu Hermannstadt, 2-0. El a strâns 124 de meciuri pentru olteni, 34 de goluri și 13 pase decisive.

Universitatea Craiova speră la primăvara europeană

Universitatea Craiova a avut un start cu stângul în Conference League, după ce a pierdut meciul din Polonia, cu Rakow, 0-1. Pentru olteni au urmat însă rezultate mai bune, iar partida cu Noah, de acasă, s-a terminat la egalitate, 1-1, după ce trupa pregătită la acel moment de Mirel Rădoi a avut avantaj de un gol pe tabelă. Prima victorie din istoria echipei în Conference League a venit la meciul cu Rapid Viena.

Oltenii s-au impus în Austria, 1-0, datorită unui gol marcat de Romanchuk, iar acum speră că meciul cu Mainz o să fie unul care să aibă din nou deznodământ pozitiv. În afara de confruntarea cu nemții, Universitatea Craiova mai are de jucat împotriva celor de la Sparta Praga, în Bănie, și în deplasare, în Grecia, cu AEK Atena.

Atmosferă de meci mare în Bănie pentru partida dintre Craiova și Mainz

Meciul dintre Universitatea Craiova și Mainz s-ar putea juca cu casa închisă, asta după ce cu câteva zile înainte de partidă s-au vândut peste 20.000 de bilete. De altfel, în tribună o să fie prezenți și un număr impresionant de suporteri veniți din Germania. Conform informațiilor obținute de FANATIK, se pare că sunt așteptați pe arena Ion Oblemenco.

Înainte de primul meci de acasă, cu Noah, cei de la Universitatea Craiova au vândut 10.000 de pachete care garantau accesul suporterilor la toate cele 3 confruntări din Conference League. Mihai Rotaru a spus că vrea un stadion plin și că spectatorii vor conta foarte mult în meciul cu Mainz, pentru că atmosfera produsă ar putea să-i împingă de la spate pe jucători.