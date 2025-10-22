Sport

Revenire de senzație la FCSB! „Bizonul” Harlem Gnohere, mesaj de suflet pentru Denis Alibec, aflat într-un moment delicat

Surpriză colosală pentru jucătorii de la FCSB, cu o zi înainte de meciul cu Bologna din Europa League. Fostul atacant al campioanei România, Harlem Gnohere, vizită neașteptată în cantonament.
Alex Bodnariu
23.10.2025 | 00:11
Revenire de senzatie la FCSB Bizonul Harlem Gnohere mesaj de suflet pentru Denis Alibec aflat intrun moment delicat
ULTIMA ORĂ
Ce surpriză! Fostul atacant de la FCSB va merge la meciul cu Bologna din Europa League
ADVERTISEMENT

Jucătorii de la FCSB au avut parte de o surpriză înainte de meciul cu Bologna, din runda cu numărul 3 UEFA Europa League. Harlem Gnohere, fostul atacant al roș-albaștrilor, a făcut o vizită în cantonamentul din Berceni și le-a urat mult succes elevilor lui Elias Charalambous.

Spectator de lux la FCSB – Bologna! Harlem Gnohere s-a întors în România

Harlem Gnohere a fost unul dintre cei mai iubiți atacanți ai roș-albaștrilor. Deși a jucat și la rivalii de la Dinamo, vârful francez i-a cucerit pe suporterii FCSB-ului cu golurile marcate în porțile adversarilor.

ADVERTISEMENT

Harlem Gnohere a vorbit despre Denis Alibec înainte de FCSB – Bologna

Atacantul va fi în tribune joi seară, la meciul pe care fosta sa echipă, FCSB, îl va juca în fața italienilor de la Bologna. Harlem Gnohere a vorbit despre Denis Alibec, vârful celor de la FCSB, care în prezent trece printr-o perioadă complicată. Atacantul este în conflict cu fanii roș-albaștrilor.

„Îmi era dor de colegi. Trecuse ceva timp de când nu venisem în România, cinci ani. Îmi place să revin aici. Denis Alibec este cel mai bun prieten al meu de la FCSB. Cât am jucat cu el, am făcut-o bine și îmi place de el. Cred că am venit să-i port noroc, să dea gol. Pintilii e și el prietenul meu. Am făcut licența B în Belgia, vreau să fiu antrenor. Am venit să văd meciul de mâine, cu Bologna, și vineri mă întorc în Belgia.

ADVERTISEMENT
Cum pot fi mobilizați românii din străinătate în cazul unui război: „E o...
Digi24.ro
Cum pot fi mobilizați românii din străinătate în cazul unui război: „E o obligație legală”

A trecut ceva timp de la meciul cu Lazio (1-0 pentru FCSB). Sper că vom câștiga. Eu cred că merită. E un club care joacă în Europa. Nu a putut să o elimine pe Lyon, dar nu a jucat rău atunci. Urmăresc întotdeauna cu atenție jucătorii de acum, pe Olaru, pe Tănase.

ADVERTISEMENT
Surpriză de proporții: Gică Hagi ar fi decis să se mute din România!...
Digisport.ro
Surpriză de proporții: Gică Hagi ar fi decis să se mute din România! Unde își caută deja casă

M-am uitat la Dinamo – Rapid, Dinamo a pierdut. Am văzut Metaloglobus – FCSB, FCSB a pierdut. Vom vedea ce va fi mâine. Nu mă gândesc că le port noroc, doar Dumnezeu îi va ajuta.

Sper că mâine va câștiga și va urca în clasament. Nu am vorbit cu domnul Becali. Cum am spus mereu, avea o relație bună cu mine, chiar dacă nu am vorbit mult cu el. M-a ajutat mult, îi mulțumesc pentru asta”, au fost cuvintele lui Harlem Gnohere.

ADVERTISEMENT
Anna Kournikova, însărcinată pentru a patra oară. Cum a fost surprinsă sportiva în...
Fanatik
Anna Kournikova, însărcinată pentru a patra oară. Cum a fost surprinsă sportiva în vârstă de 44 de ani
Dinamo – Kielce, joi, ora 19:45, etapa 6 de Liga Campionilor la handbal....
Fanatik
Dinamo – Kielce, joi, ora 19:45, etapa 6 de Liga Campionilor la handbal. Aalborg, victorie dramatică pe terenul lui Nantes în grupa ”dulăilor”
Nu a stat pe gânduri când a fost întrebat de unde vine pericolul...
Fanatik
Nu a stat pe gânduri când a fost întrebat de unde vine pericolul la meciul cu FCSB. Secundul de la Bologna, răspuns ferm înaintea duelului din Europa League
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
Parteneri
Gică Hagi și Gică Popescu au fost 'arși' de Bogdan Lobonț: 'Au pățit-o...
iamsport.ro
Gică Hagi și Gică Popescu au fost 'arși' de Bogdan Lobonț: 'Au pățit-o toți'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!