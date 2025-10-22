Revenire de senzație la FCSB! „Bizonul” Harlem Gnohere, mesaj de suflet pentru Denis Alibec, aflat într-un moment delicat

ADVERTISEMENT

din runda cu numărul 3 UEFA Europa League. Harlem Gnohere, fostul atacant al roș-albaștrilor, a făcut o vizită în cantonamentul din Berceni și le-a urat mult succes elevilor lui Elias Charalambous.

Spectator de lux la FCSB – Bologna! Harlem Gnohere s-a întors în România

Harlem Gnohere a fost unul dintre cei mai iubiți atacanți ai roș-albaștrilor. Deși a jucat și la rivalii de la Dinamo, vârful francez i-a cucerit pe suporterii FCSB-ului cu golurile marcate în porțile adversarilor.

Harlem Gnohere a vorbit despre Denis Alibec înainte de FCSB – Bologna

Atacantul va fi în tribune joi seară, . Harlem Gnohere a vorbit despre Denis Alibec, vârful celor de la FCSB, care în prezent trece printr-o perioadă complicată. Atacantul este în conflict cu fanii roș-albaștrilor.

„Îmi era dor de colegi. Trecuse ceva timp de când nu venisem în România, cinci ani. Îmi place să revin aici. Denis Alibec este cel mai bun prieten al meu de la FCSB. Cât am jucat cu el, am făcut-o bine și îmi place de el. Cred că am venit să-i port noroc, să dea gol. Pintilii e și el prietenul meu. Am făcut licența B în Belgia, vreau să fiu antrenor. Am venit să văd meciul de mâine, cu Bologna, și vineri mă întorc în Belgia.

A trecut ceva timp de la meciul cu Lazio (1-0 pentru FCSB). Sper că vom câștiga. Eu cred că merită. E un club care joacă în Europa. Nu a putut să o elimine pe Lyon, dar nu a jucat rău atunci. Urmăresc întotdeauna cu atenție jucătorii de acum, pe Olaru, pe Tănase.

M-am uitat la Dinamo – Rapid, Dinamo a pierdut. Am văzut Metaloglobus – FCSB, FCSB a pierdut. Vom vedea ce va fi mâine. Nu mă gândesc că le port noroc, doar Dumnezeu îi va ajuta.

Sper că mâine va câștiga și va urca în clasament. Nu am vorbit cu domnul Becali. Cum am spus mereu, avea o relație bună cu mine, chiar dacă nu am vorbit mult cu el. M-a ajutat mult, îi mulțumesc pentru asta”, au fost cuvintele lui Harlem Gnohere.