Sport

Revenire de senzație la FCSB! După patru luni, jucătorul a făcut anunțul. Foto

Veste excelentă pentru FCSB! Fundașul de națională este pe cale să revină după o absență de 4 luni. Pe FANATIK găsiți toate detaliile despre situația jucătorului.
Iulian Stoica
12.02.2026 | 09:30
Revenire de senzatie la FCSB Dupa patru luni jucatorul a facut anuntul Foto
ULTIMA ORĂ
Mihai Popescu, aproape să revină la FCSB. Sursă foto: sportpictures
ADVERTISEMENT

Mihai Popescu este pe cale să revină la FCSB. După ce s-a accidentat la ligamente în România – Austria, în octombrie 2025, fundașul central și-a anunțat întoarcerea pe terenul de fotbal.

Mihai Popescu, aproape de revenirea la FCSB

Mihai Popescu (32 ani) a fost unul dintre cei mai importanți jucători de la FCSB din campania de anul trecut. Evoluțiile sale bune l-au făcut pe Mircea Lucescu să îl convoace și la echipa națională.

ADVERTISEMENT

Deși parcurgea o formă sportivă excelentă, fundașul și-a rupt ligamentele în România – Austria 1-0, meci disputat în 12 octombrie 2025. În cazul unei astfel de accidentări jucătorii revin foarte greu pe teren, însă situația lui Mihai Popescu este specială.

La doar patru luni după accidentare, fotbalistul de la FCSB a anunțat că este aproape de revenirea pe teren. Mesajul a fost transmis pe pagina oficială de Instagram, acolo unde a transmis, prin intermediul unei povești, „Revin curând”.

ADVERTISEMENT
Trenuri de tezaur ajunse adăposturi de pisici. Cum își bate joc statul de...
Digi24.ro
Trenuri de tezaur ajunse adăposturi de pisici. Cum își bate joc statul de propriul patrimoniu național: „Doar executăm ce ni se spune”
Mihai Popescu revenire FCSB
Mihai Popescu, aproape să revină la FCSB. Sursă foto: Instagram – @mihaipopescuu

Contractul lui Mihai Popescu, aproape să fie prelungit

Mihai Stoica este cel care a anunțat că recuperarea lui Mihai Popescu a fost una spectaculoasă. Dacă în unele cazuri jucătorii se refac după 9 sau 10 luni, fundașul venit de la Farul și-a revenit în aproximativ 4 luni.

ADVERTISEMENT
Surpriză! Cui îi vinde Gică Hagi acțiunile de la Farul și cum vor...
Digisport.ro
Surpriză! Cui îi vinde Gică Hagi acțiunile de la Farul și cum vor fi împărțite

Vestea este excelentă pentru FCSB. Deși inițial Gigi Becali a anunțat că nu îi va fi prelungi contractul fundașului, patronul roș-albaștrilor s-a răzgândit și a expus că, dacă evoluțiile lui Mihai Popescu vor impresiona, prelungirea înțelegerii va fi activată.

„(n.r. E posibil să-i prelungiți contractul lui Mihai Popescu?) E posibil. Da. (n.r. jucătorul are o recuperare miraculoasă?) Doctorul a zis că nu există așa ceva nici în medicină. Nu are explicații”, a spus Becali la FANATIK SUPERLIGA.

ADVERTISEMENT
  • 800.000 de euro este cota lui Mihai Popescu
  • 58 de meciuri și două pase decisive a adunat fundașul la FCSB
Victor Pițurcă îl face praf pe ministrul Radu Miruță pentru declarațiile despre Steaua:...
Fanatik
Victor Pițurcă îl face praf pe ministrul Radu Miruță pentru declarațiile despre Steaua: „Este domnul Nimeni în materie de sport!”
Steven Nsimba, refuzat de Dinamo: „Ne dorim altceva”. De ce nu a ajuns...
Fanatik
Steven Nsimba, refuzat de Dinamo: „Ne dorim altceva”. De ce nu a ajuns atacantul Universității Craiova în „Ștefan cel Mare”
Decizia luată de Inter Miami, după ce Messi s-a accidentat cu zece zile...
Fanatik
Decizia luată de Inter Miami, după ce Messi s-a accidentat cu zece zile înaintea startului noului sezon din MLS
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Iulian Stoica
Iulian Stoica
Iulian Stoica este redactor pe zona de Sport la Fanatik. A debutat ca reporter sportiv la ProTv, iar după o experiență de 6 luni a decis să facă parte din proiectul Fanatik.
Parteneri
Legenda Rapidului se luptă cu dependența de jocuri de noroc: 'E boală pe...
iamsport.ro
Legenda Rapidului se luptă cu dependența de jocuri de noroc: 'E boală pe viață! Nu mai iau eu pensia, o ia soția'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 116 de pagini de emoții + Calendar Sportiv 2026 + Catalog Champions League CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!