Revenire de senzație la FCSB! După patru luni, jucătorul a făcut anunțul. Foto

ADVERTISEMENT

Mihai Popescu este pe cale să revină la FCSB. După ce s-a accidentat la ligamente în România – Austria, în octombrie 2025, fundașul central și-a anunțat întoarcerea pe terenul de fotbal.

Mihai Popescu, aproape de revenirea la FCSB

Mihai Popescu (32 ani) a fost unul dintre cei mai importanți jucători de la FCSB din campania de anul trecut. Evoluțiile sale bune l-au făcut pe Mircea Lucescu să îl convoace și la echipa națională.

ADVERTISEMENT

Deși parcurgea o formă sportivă excelentă, fundașul și-a rupt ligamentele în România – Austria 1-0, meci disputat în 12 octombrie 2025. În cazul unei astfel de accidentări jucătorii revin foarte greu pe teren, însă situația lui Mihai Popescu este specială.

La doar patru luni după accidentare, fotbalistul de la FCSB a anunțat că este aproape de revenirea pe teren. Mesajul a fost transmis pe , acolo unde a transmis, prin intermediul unei povești, „Revin curând”.

ADVERTISEMENT

Contractul lui Mihai Popescu, aproape să fie prelungit

Mihai Stoica este cel care a anunțat că recuperarea lui Mihai Popescu a fost una spectaculoasă. Dacă în unele cazuri jucătorii se refac după 9 sau 10 luni, .

ADVERTISEMENT

Vestea este excelentă pentru FCSB. Deși inițial Gigi Becali a anunțat că nu îi va fi prelungi contractul fundașului, patronul roș-albaștrilor s-a răzgândit și a expus că, dacă evoluțiile lui Mihai Popescu vor impresiona, .

„(n.r. E posibil să-i prelungiți contractul lui Mihai Popescu?) E posibil. Da. (n.r. jucătorul are o recuperare miraculoasă?) Doctorul a zis că nu există așa ceva nici în medicină. Nu are explicații”, a spus Becali la FANATIK SUPERLIGA.

ADVERTISEMENT