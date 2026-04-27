CE TREBUIE SĂ ȘTII Mihnea Rădulescu a revenit după șase luni în lotul Universității Craiova

Universitatea Craiova joacă luni de la ora 20:30 la Mioveni cu FC Argeș în etapa a șasea din play-off-ul SuperLigii. Pentru această partidă, antrenorul Filipe Coelho (45 de ani) l-a inclus în lot și pe Mihnea Rădulescu (20 de ani). Este prima apariție a fostului fotbalist de la Petrolul Ploiești pe foaia de joc din octombrie anul trecut, mai exact din ultimele șase luni.

Ultima apariție a lui Mihnea Rădulescu data dintr-un meci cu FCSB, în care a suferit o ruptură a ligamentului încrucișat anterior la genunchiul stâng. A urmat o intervenție chirurgicală la clinica Villa Stuart, realizată de reputatul medic Paolo Mariani, și o perioadă lungă de recuperare.

Acum, după luni de muncă în afara terenului, jucătorul revine în lot într-un moment important pentru Craiova, care are nevoie de soluții și prospețime în finalul sezonului.

Prezența sa la Mioveni a fost remarcată și de suporteri. Relaxat, ascultând muzică la ieșirea pe gazon, Rădulescu a fost întâmpinat cu entuziasm, iar un fan i-a cerut tricoul și i-a transmis un mesaj clar: să aducă titlul în Bănie. Fotbalistul a răspuns cu un zâmbet, semn că revenirea nu este doar una fizică, ci și una încărcată emoțional.

Mihnea Rădulescu, operat la Roma de către un medic renumit

Mihnea Rădulescu a fost transferat de Universitatea Craiova în această vară, formația „alb-albastră” plătind celor de la Petrolul 200.000 de euro în schimbul său. Din păcate, acesta s-a accidentat grav în timpul partidei cu FCSB și a fost nevoit să ajungă pe „mâinile“ unui doctor renumit. Mai exact, Mihnea Rădulescu a fost operat la scurt timp la Roma, la clinica Villa Stuart, de către renumitul doctor Paolo Mariani, iar totul s-a desfășurat fără complicații.

, născut pe 20 martie 1946 în Roma. Doctorul italian a pus pe picioare fotbaliști de la cele mai mari cluburi din lume în ultimele decenii. În 1993, Mariani l-a operat pe Aldair, fostul jucător de la AS Roma și Benfica Lisabona. Mai mult de atât, l-a ajutat pe internaționalul brazilian, care avea să câștige Campionatul Mondial din 1994, să revină pe teren după numai patru luni de la intervenția chirurgicală.

De asemenea, printre fotbaliștii de top pe care i-a operat profesorul italian se numără Francesco Totti, Nicolo Zaniolo, Memphis Depay, Antonio Rudiger, Kevin Strootman, Mattia Perin, Andrea Conti, Davide Zappacosta, Alessandro Florenzi, Leonardo Spinazzola, Florian Lejeune, Faouzi Ghoulam, Emerson Palmieri, Gianluca Scamacca etc.

Mihnea Rădulescu, revenire cu încărcătură emoțională la Craiova

, mai exact în luna ianuarie, la aproximativ trei luni de la operația suferită la genunchi, marcând un moment special atât pentru el, cât și pentru clubul din Bănie. Tânărul fotbalist a postat un mesaj plin de recunoștință, semn că perioada dificilă prin care a trecut începe, încet, să rămână în urmă.

„Primii pași înapoi pe teren după 3 luni de la operație. Mulțumesc lui Dumnezeu pentru tot!”, a transmis jucătorul Universității Craiova.