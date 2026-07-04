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Revenire de senzație pe banca Croației! Cine îl va înlocui pe Zlatko Dalic, după eliminarea de la CM 2026

Croația se va despărți de selecționerul Zlatko Dalic după eliminarea de la CM 2026! Intră pe site-ul FANATIK pentru a afla cine va fi succesorul său pe banca echipei naționalei.
Dragos Petrescu
04.07.2026 | 23:18
Revenire de senzatie pe banca Croatiei Cine il va inlocui pe Zlatko Dalic dupa eliminarea de la CM 2026
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Slaven Bilic, principalul favorit să-l înlocuiască pe Zlatko Dalic pe banca tehnică a Croației // FOTO: colaj FANATIK
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Naționala Croației a fost eliminată în 16-imile de finală ale CM 2026, după eșecul suferit la Toronto în fața primei reprezentative din Portugalia, scor 1-2. Partida respectivă a fost ultima pentru Zlatko Dalic (59 de ani) la cârma selecționatei țării sale, contractul lui expirând la finele turneului din SUA, Canada și Mexic, iar el împreună cu șefii Federației au decis de comun acord să nu prelungească angajamentul. Se pare însă că numele înlocuitorului sau este deja cunoscut, iar acesta este nimeni altul decât Slaven Bilic (57), omul care a mai pregătit-o pe Croația în perioada 2006-2012.

Slaven Bilic, favorit să-l înlocuiască pe Zlatko Dalic pe banca tehnică a Croației după CM 2026!

Chiar înainte de startul Cupei Mondiale din această vară, Zlatko Dalic a primit câteva oferte extrem de atractive din Orientul Mijlociu și se pare că după nu mai puțin de 9 ani petrecuți pe banca tehnică a Croației, tehnicianul în vârstă de 59 de ani va ceda timona primei reprezentative. Acesta a discutat în prealabil cu șefii Federației, iar potrivit celor de la Sportske Novosti, liderii fotbalului croat au început consultările pentru a determina următorul selecționer cu puțin timp înainte ca Luka Modric și compania să debuteze la turneul final.

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Conform sursei menționate anterior, se pare că au existat două variante care au stat în picioare, și anume Slaven Bilic, un antrenor cu mare experiență în fotbalul internațional, în special în cel englez, respectiv Ivica Olic (46 de ani), actualul selecționer U21 al „carourilor”. În cele din urmă însă, aceștia ar fi decis că Bilic să fie alesul, el urmând să revină în rolul de antrenor al Croației, poziție pe care a părăsit-o în 2012. Totuși, Olic nu a ieșit complet din calcul, el fiind considerat opțiunea de viitor pentru postul de selecționer.

Zlatko Dalic, cel mai de succes selecționer din istoria Croației!

Instalat pe banca tehnică a primei reprezentative din Croația în 2017, Zlatko Dalic a făcut adevărate minuni la cârma echipei naționale. Cu el la timonă, „carourile” au reușit cea mai bună performanță din istoria țării la Cupa Mondială, este vorba despre ediția din 2018, atunci când, contrar tuturor așteptărilor, Croația a ajuns până în marea finală, unde a cedat însă în fața Franței, scor 2-4.

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De asemenea, și turneul final din 2022 a fost unul de vis pentru croați. La CM din Qatar, trupa lui Dalic a luat medalia de bronz, învingând Marocul în finala mică cu 2-1. Nu în ultimul rând, în cadrul ediției 2022/2023 din Liga Națiunilor, Croația a disputat ultimul act împotriva Spaniei, dar și atunci, „carourile” au pierdut (4-5 la penalty-uri, 0-0 după 120 de minute).

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Dragos Petrescu este licențiat în Cibernetică, Statistică și Informatică Economică la ASE și are un Master în Automatică ș i Calculatoare - Politehnica București. E pasionat de fotbal încă de la vârsta de 6 ani, odată cu Campionatul Mondial din Germania (2006)
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