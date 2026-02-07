Claudiu Niculescu, revenire de senzație în SuperLiga: „Nu știu de când nu m-am mai bucurat așa”

ADVERTISEMENT

Claudiu Niculescu este un antrenor fericit după revenirea cu dreptul în SuperLiga. Fostul mare atacant român a reacționat după succesul Unirii Slobozia în fața Farului în etapa 26 din campionat.

Concluziile lui Claudiu Niculescu după Unirea Slobozia – Farul 2-1

Etapa 26 din SuperLiga a venit cu o surpriză sâmbătă, 7 februarie. Unirea Slobozia, echipa aflată pe o pantă descendentă din punct de vedere al rezultatelor, a reușit să învingă cu 2-1 Farul.

Claudiu Niculescu, și a cărui a reacționat la finalul partidei. Fostul internațional român a fost încântat de atitudinea elevilor săi.

„Nu știu de când nu m-am mai bucurat așa tare după marcarea unul gol. Foarte important că am reușit să câștigăm punctele puse în joc. Cred că am făcut un meci bun. Am mai ratat câteva ocazii importante, dar până la urmă m-am bucurat foarte tare de atitudinea pe care au avut-o băieții în teren. Trebuie să avem aceeași atitudine în continuare. Era un meci care îi putea descătușa, sper că a făcut-o.

Oricum moralul lor e acum la cote înalte, sper să rămână acolo. Nu aș vrea să mă entuziasmez prea mult, știu ce program ne așteaptă. Băieții se vor odihni, apoi ne vedem săptămâna viitoare să începem munca. Avem un program infernal, sper să scoatem cât mai multe puncte din meciurile astea rămase”, a spus inițial Claudiu Niculescu.

Cum a bătut-o Claudiu Niculescu pe Farul, de fapt

Ulterior, antrenorul ialomițenilor a vorbit despre motivul pentru care a ales să preia echipa, dar și despre felul în care a pregătit meciul cu Farul. Fostul mare atacant român a subliniat că a pus accent pe moralul jucătorilor.

„Îmi plac provocările. A fost o ofertă serioasă, de la un club serios, care are stabilitate. Asta m-a făcut să nu mă gândesc. Mi-am dorit de ceva timp să fac pasul înapoi în Liga 1. Au mai fost în trecutul apropiat câteva oferte, dar a fost alegerea mea să rămân la echipele la care eram.

Dar iată că mai bine mai târziu decât niciodată. În astea două zile am încercat să le ridic moralul. I-am găsit crispați, e normal când nu câștigi”, a mai spus Niculescu.