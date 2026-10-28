Sport

Revenire de senzație pentru Olăroiu! Al Jazira a dat 4 goluri în 20 de minute și este lider în Liga Campionilor Asiei

Gabriel Neagu
28.10.2026 | 20:14
Revenire de senzatie pentru Olaroiu Al Jazira a dat 4 goluri in 20 de minute si este lider in Liga Campionilor Asiei
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Cosmin Olaroiu a urcat pe primul loc in AFC Champions League 2. sursa foto: hepta
Al Jazira, echipa lui Cosmin Olăroiu, a întors spectaculos scorul partidei cu Muharraq. Victoria a urcat trupa din Emiratele Arabe Unite pe primul loc al grupei din Liga Campionilor Asiei II.
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Al Jazira, echipa lui Olăroiu, s-a impus pe teren propriu, în etapa 2 din Liga Campionilor Asiei II, împotriva lui Muhharaq, 4-2. Trupa din Emiratele Arabe Unite a revenit spectaculos după ce a fost condusă la pauză.

Al Jazira a întors scorul cu Muharraq în doar 20 de minute

Echipa lui Cosmin Olăroiu a început meciul cum nu se poate mai rău. În al doilea minut de joc, un șut al lui Simoes a fost apărat de Destanoglu, însă balonul a ricoșat, cu boltă, în interiorul careului mic. Acolo, Al Malood a câștigat duelul aerian contra fundașului lui Al Jazira, Al Hammadi, și a deschis scorul.

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Echipa din Emiratele Arabe Unite a început să atace, în dorința de a restabili egalitatea, însă șansele lor au fost irosite. Ocaziile s-au răzbunat pe elevii lui Cosmin Olăroiu, în minutul 33. Atunci, portarul Destanoglu a ieșit din poartă și i-a pasat, în spate, fundașului Willyan Rocha. Stoperul a gafat și a trimis mingea direct în piciorul lui Al Malood, care, cu poarta goală, a avut de îndeplinit o simplă formalitate. Reușita mijlocașului ofensiv al lui Muhharaq a stabilit scorul primei reprize.

Jocul s-a schimbat în actul secund, când echipa românului a ”turat motoarele”. Al Jazira a redus din diferență, în minutul 52. Atunci, Malcom a marcat, dintr-o lovitură de la 11 metri. Patru minute mai târziu, același Malcom a restabilit egalitatea, după o centrare a lui Milson. Cele două reușite rapide i-au motivat pe jucătorii lui Cosmin Olăroiu să ”tureze motoarele” și au intrat în avantaj, în minutul 68, prin Bruno. Cel mai în formă jucător al arabilor, Malcom, a semnat hat-trickul, în minutul 72, și a stabilit scorul final.

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Echipa lui Cosmin Olăroiu este lider în Liga Campionilor Asiei

După trei partide disputate din faza grupelor Ligii Campionilor Asiei, Al Jazira se află pe prima poziție, cu 7 puncte. Singurul pas greșit făcut de elevii lui Cosmin Olăroiu a fost împotriva iranienilor de la Gol Gohar, în prima etapă, 0-0. Acesta este clasamentul complet al grupei B:

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  1. Al Jazira (6-3) – 7 puncte
  2. Arkadag (2-2) – 4 puncte
  3. Muharraq (4-5) – 3 puncte
  4. Gol Gohar (0-2) – 2 puncte

Pentru elevii lui Cosmin Olăroiu urmează duelul din deplasare, tot contra lui Muharraq, de pe 8 noiembrie. Al Jazira va întâlni, pe teren propriu, pe Gol Gohar (25 noiembrie) și va încheia faza grupelor în deplasare la Arkadag (9 decembrie).

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