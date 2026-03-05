Sport

Revenire de ultimă oră înainte de Rapid – Universitatea Craiova: „Mâine e la antrenament!”

Jucătorul de două milioane de euro al Rapidului revine la antrenamente chiar înainte de duelul cu Universitatea Craiova. Veste excelentă pentru Costel Gâlcă. Victor Angelescu a făcut anunțul.
Alex Bodnariu
05.03.2026 | 17:13

Anunțul făcut de Victor Angelescu: jucătorul de 2 milioane de euro revine la Rapid înainte de duelul cu Craiova
Veste bună pentru giuleșteni înainte de meciul cu Universitatea Craiova din ultima etapă a sezonului regular din Superliga. Tobias Christensen a revenit în România și va fi prezent vineri la antrenamente. Costel Gâlcă, antrenorul celor de la Rapid, ar putea să se bazeze pe serviciile mijlocașului din Norvegia la partida de pe 8 martie.

Tobias Christensen ar putea juca în Rapid – Universitatea Craiova. Motivul pentru care norvegianul nu a fost în lot la meciul cu Unirea Slobozia

FANATIK a dezvăluit în exclusivitate motivul pentru care Tobias Christensen nu a fost în lotul Rapidului la meciul din ultima etapă, pe care giuleștenii l-au câștigat cu mici emoții în fața celor de la Unirea Slobozia. Mijlocașul a mers în țara natală, întrucât i-a născut soția și a vrut să fie alături de familie.

Absența a fost una motivată. Fotbalistul și-a anunțat clubul că are nevoie de câteva zile libere, iar conducerea celor de la Rapid i-a aprobat lui Tobias Christensen cererea. Acum, mijlocașul central s-a întors din Norvegia și este gata să își ajute echipa în ultimul meci din sezonul regular din Superliga.

Ce a spus Victor Angelescu despre situația lui Tobias Christensen

Victor Angelescu, președintele celor de la Rapid, a vorbit despre situația mijlocașului central norvegian. Acesta a dat de înțeles că vineri Tobias Christensen va face antrenamentul alături de colegii săi și sunt șanse ca antrenorul Costel Gâlcă să îl introducă în partida de duminică seara împotriva celor de la Universitatea Craiova.

„Christensen mâine va fi la antrenament, să vedem dacă va intra în planurile lui Costel. Nu s-a întâmplat nimic, i-a născut soția. A avut niște zile libere. Am discutat cu el de dinainte, știam că va lipsi 3-4 zile”, a declarat Victor Angelescu, la Digi Sport.

Tobias Christensen a jucat în acest sezon 27 de meciuri pentru echipa din Giulești și a reușit să înscrie un gol. Norvegianul a contribuit și cu 4 pase decisive pentru Rapid. Mijlocașul central are o cotă de piață, conform site-urilor de specialitate, de 2,3 milioane de euro.

Tags:
