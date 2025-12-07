Revenire de ultimă oră la Rapid. “Mă bucur foarte mult!”. Fotbalistul nu a mai jucat un meci oficial din august

ADVERTISEMENT

Rapid mai are trei partide în acest an, cu FC Botoșani, Oțelul Galați și FCSB. Înaintea duelului cu echipa lui Leo Grozavu, Constantin Gâlcă a primit o veste excelentă. Îl are, din nou, la dispoziție pe titularul începutului de sezon. Ultima dată, internaționalul român evoluase pentru giuleșteni pe 29 august, cu UTA Arad.

Ce jucător de bază este, din nou, apt de joc pentru Rapid

după accidentarea suferită, în urmă cu aproximativ trei luni, în cantonamentul echipei naționale. Constantin Gâlcă a anunțat că fundașul face parte din lotul Rapidului pentru meciul cu FC Botoșani. De asemenea, și Gabriel Gheorghe este apt de joc.

“A revenit Borza, a revenit Gheorghe, mă bucur foarte mult. Acestea sunt noutăţile care sunt. Sper să-i folosim în aceste trei meciuri. Mai sunt ceva probleme la Hromada, probleme personale. Cam ăştia suntem pentru meciul de la Botoşani.

(n.r. Andrei Borza) O să vină la Botoşani, este în lot, depinde de meci să şi joace câteva minute”, a declarat Costel Gâlcă, în cadrul unei conferințe de presă.

Ce dorințe avea Andrei Borza în noiembrie

Andrei Borza a fost accidentat în cantonamentul echipei naționale la un antrenament, chiar de preparatorul fizic. Ulterior, Giovanni Becali, agentul fundașului stânga, spunea că .

În noiembrie, Andrei Borza mărturisea că recuperarea decurge bine și că arde de nerăbdare să revină la antrenamente, alături de colegii săi.

“Sunt în sală momentan. Zilele acestea voi efectua un control, să văd dacă pot să încep alergarea. Îmi fac exercițiile și încerc să revin cât mai repede pe teren. Mi-e foarte dor de antrenamente, de Giulești, de fotbal, de tot. Vreau să revin cât mai repede pe teren, pentru că fotbalul este viața mea și nu mă văd trăind fără el”, spunea, în urmă cu aproximativ o lună, Andrei Borza.

Borza mai preciza că accidentarea de la echipa națională reprezintă o lecție de viață pentru el.

“Am învățat cum să mă mențin în formă, foarte mult despre alimentație, și asta m-a ajutat. Și acum… vreau să revin mai repede, ca să-mi ajut colegii să ne îndeplinim obiectivele foarte importante”, mai declara Borza.