Sport

Revenire de ultimă oră la Rapid. “Mă bucur foarte mult!”. Fotbalistul nu a mai jucat un meci oficial din august

Rapid se poate baza, din nou, pe fotbalistul care ultima dată a evoluat pentru alb-vișinii în luna august. Anunțul lui Constantin Gâlcă, antrenorul liderului din SuperLiga.
Răzvan Scarlat
07.12.2025 | 15:45
Revenire de ultima ora la Rapid Ma bucur foarte mult Fotbalistul nu a mai jucat un meci oficial din august
ULTIMA ORĂ
Andrei Borza cântă cu galeria alături de colegii săi. Sursa foto: sportpictures.eu
ADVERTISEMENT

Rapid mai are trei partide în acest an, cu FC Botoșani, Oțelul Galați și FCSB. Înaintea duelului cu echipa lui Leo Grozavu, Constantin Gâlcă a primit o veste excelentă. Îl are, din nou, la dispoziție pe titularul începutului de sezon. Ultima dată, internaționalul român evoluase pentru giuleșteni pe 29 august, cu UTA Arad.

Ce jucător de bază este, din nou, apt de joc pentru Rapid

Andrei Borza poate juca din nou după accidentarea suferită, în urmă cu aproximativ trei luni, în cantonamentul echipei naționale. Constantin Gâlcă a anunțat că fundașul face parte din lotul Rapidului pentru meciul cu FC Botoșani. De asemenea, și Gabriel Gheorghe este apt de joc.

ADVERTISEMENT

A revenit Borza, a revenit Gheorghe, mă bucur foarte mult. Acestea sunt noutăţile care sunt. Sper să-i folosim în aceste trei meciuri. Mai sunt ceva probleme la Hromada, probleme personale. Cam ăştia suntem pentru meciul de la Botoşani.

(n.r. Andrei Borza) O să vină la Botoşani, este în lot, depinde de meci să şi joace câteva minute”, a declarat Costel Gâlcă, în cadrul unei conferințe de presă.

ADVERTISEMENT
„Iadul pe Pământ” și sfârșitul gerului diplomatic: Inamicii americanilor din cel mai lung...
Digi24.ro
„Iadul pe Pământ” și sfârșitul gerului diplomatic: Inamicii americanilor din cel mai lung război din istoria SUA au ieșit din izolare

Ce dorințe avea Andrei Borza în noiembrie

Andrei Borza a fost accidentat în cantonamentul echipei naționale la un antrenament, chiar de preparatorul fizic. Ulterior, Giovanni Becali, agentul fundașului stânga, spunea că Rapid ar fi putut să revendice despăgubiri.

ADVERTISEMENT
A divorțat în mare secret de fiul lui Ion Țiriac și a ”dispărut”:...
Digisport.ro
A divorțat în mare secret de fiul lui Ion Țiriac și a ”dispărut”: ”Am făcut un pas înapoi”

În noiembrie, Andrei Borza mărturisea că recuperarea decurge bine și că arde de nerăbdare să revină la antrenamente, alături de colegii săi.

Sunt în sală momentan. Zilele acestea voi efectua un control, să văd dacă pot să încep alergarea. Îmi fac exercițiile și încerc să revin cât mai repede pe teren. Mi-e foarte dor de antrenamente, de Giulești, de fotbal, de tot. Vreau să revin cât mai repede pe teren, pentru că fotbalul este viața mea și nu mă văd trăind fără el”, spunea, în urmă cu aproximativ o lună, Andrei Borza.

ADVERTISEMENT

Borza mai preciza că accidentarea de la echipa națională reprezintă o lecție de viață pentru el.

Am învățat cum să mă mențin în formă, foarte mult despre alimentație, și asta m-a ajutat. Și acum… vreau să revin mai repede, ca să-mi ajut colegii să ne îndeplinim obiectivele foarte importante”, mai declara Borza.

Rezultate SuperLiga, etapa 19. S-a deschis scorul în U Cluj – FC Hermannstadt
Fanatik
Rezultate SuperLiga, etapa 19. S-a deschis scorul în U Cluj – FC Hermannstadt
Cât va costa o bere la Campionatul Mondial 2026 la meciurile pe care...
Fanatik
Cât va costa o bere la Campionatul Mondial 2026 la meciurile pe care le-ar putea juca România
Arma secretă a Universității Craiova cu CFR Cluj! Coelho i-a cucerit pe fanii...
Fanatik
Arma secretă a Universității Craiova cu CFR Cluj! Coelho i-a cucerit pe fanii Științei cu ultima declarație: „Fotbalul nu e totul!”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
Viciul care l-a adus pe Radu Banciu în pragul ruinei: 'Am pierdut case,...
iamsport.ro
Viciul care l-a adus pe Radu Banciu în pragul ruinei: 'Am pierdut case, averi, tot! Nu mai aveam nimic'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!