Revenire iminentă a lui Paul Pogba! Francezul forțează convocarea la Campionatul Mondial pe ultima sută de metri

Paul Pogba a primit premiul „Revenirea Anului”, după ce a reînceput să joace pentru AS Monaco în urma suspendării de doi ani din cauza dopajului cu testosteron. Ironia sorții a făcut ca el să se accidenteze din nou și să absenteze patru luni din echipa francezilor, însă acum este gata să revină, cu doar două luni înaintea startului Campionatului Mondial.

Paul Pogba, în lot pentru meciul AS Monaco – Olympique Marseille. Mijlocașul vrea la Campionatul Mondial

Suporterii așteaptă spectacol la Campionatul Mondial, iar unul dintre fotbaliștii ce pot aduce fantezie în fotbal este Paul Pogba, chiar dacă el nu a mai jucat la nivel înalt de peste doi ani. Totuși, mijlocașul și-a revenit după entorsa de la gambă ce l-a ținut departe de gazon timp de patru luni și vrea să forțeze revenirea în naționala Franței, chiar înainte de turneul final.

Pentru a ajunge în lotul lui Deschamps, Pogba are de întrecut foarte mulți fotbaliști puternici, iar pentru acest lucru trebuie să demonstreze la echipa de club în ultimele etape din sezon. Sebastien Pocognoli, antrenorul monegaștilor, , iar superstarul și-

„Paul este disponibil și este o opțiune reală pentru echipă. Pogba s-a antrenat regulat cu coechipierii săi de la începutul pauzei internaționale. Nu au existat recidive sau probleme medicale în timpul sesiunilor de antrenament. Mai sunt trei sesiuni de antrenament, dar dacă progresul său continuă așa, va face parte din lot. Deocamdată, totul merge bine”, a explicat antrenorul lui AS Monaco, citat de .

Competiție acerbă pentru Paul Pogba! Franța ar putea alinia cinci naționale care s-ar lupta la trofeu

Recent, variantele lui Didier Deschamps pentru naționala Franței au fost analizate, iar experții au ajuns la concluzia că „les bleus” s-ar putea lupta pentru Cupa Mondială cu nu mai puțin de cinci echipe diferite, dacă ar fi posibil. Astfel, este foarte clar că Paul Pogba are o misiune extrem de grea pentru a ajunge în lot.

Printre mijlocașii disponibili se numără Tchouameni (Real Madrid), Cherki (Manchester City), Camavinga (Real Madrid), Rabiot (AC Milan), K. Thuram (Juventus), Kante (Fenerbahce), Zaire-Emery (PSG), Kamara (Aston Villa), Tolisso (Lyon), Manu Kone (AS Roma) sau Bouaddi (Lille). Pentru Pogba pare aproape imposibil să ajungă într-o formație de start, însă el speră totuși să poată prinde lotul pentru a participa la ultimul său Campionat Mondial din carieră.