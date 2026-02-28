Revenire importantă la CFR Cluj: „Va fi apt în play-off! O gură de tun, depăşeşte orice jucător din SuperLiga!”

CFR Cluj se află într-o revenire fantastică, după un sezon modest. Ardelenii așteaptă acum „întăriri” prin revenirile unor jucători care au absentat în această stagiune. Ce a spus Iuliu Mureșan despre accidentările lui Mohammed Kamara și Simao Rocha.
CFR Cluj a avut o primă parte de sezon cumplită, în care a părăsit cupele europene rușinos și a suferit mai multe rezultate dezamăgitoare în campionat. Acum, „ardelenii” sunt cu un pas deja în play-off și cu moralul la maxim după ultimele rezultate.
Echipa din Gruia l-a pierdut devreme în această stagiune pe Mohammed Kamara, cel care s-a accidentat destul de grav contra maghiarilor de la Paksi. Președintele echipei a anunțat că extrema stângă originară din Liberia va fi aptă de joc în două săptămâni.
„Kamara a avut o accidentare, știți că a avut o fractură de peroneu cu deplasare, s-a operat, placă cu șuruburi. A avut o recuperare un pic mai dificilă și s-a recuperat cu un pic de redoare în articulație, i-a cedat și deja participă de o lună la antrenamente încă din pregătirea de iarnă și l-am folosit într-un meci amical, pe care l-am avut cu Baia Mare.
A jucat 65 de minute și s-a supărat când a fost schimbat, asta e bine, și a dat și două goluri, e foarte activ și cu o dorință foarte mare să joace. Deci chiar dacă n-a mai jucat de multe luni, s-a văzut imediat că era cu o clasă peste ceilalți jucători. Și așteptăm, eu cred că în play-off va putea să joace deja.
Va fi un mare atuu, pentru că el rezolvă tot de la meciuri și e cel mai mortal, cu ghilimelele de rigoare, la 1-1. Deci nu-i rezistă niciun fundaș la 1-1. Îi depășește, dă goluri, centrează bine, pase de gol. E un jucător foarte important și eu cred că în două săptămâni va putea să joace.
Așa ușor destabilizează fundașul și îl depășește și dă și goluri și assisturi. E un jucător foarte bun și eficient. Îl așteptăm, bineînțeles, să revină pentru că ne întărim foarte mult. E ca un transfer foarte reușit revenirea lui!”, a spus Iuliu Mureșan.
CFR Cluj are mai multe soluții pe benzi, iar toate prestează foarte bine în acest moment. Iuliu Mureșan a vorbit despre concurența care se va intensifica odată cu revenirea lui Kamara.
„Va fi o mare concurență pe extreme. Vă dați seama ce ar însemna să-i ai pe Kamara, pe Cordea, pe Biliboc, pe Korenica, Jucători foarte valoroși pe care îi avem noi în lot și care sunt foarte creativi și eficienți pe faza de atac”, a mai spus Mureșan.
O altă piesă importantă, dar de data aceasta din apărare, care i-a lipsit CFR-ului în acest sezon a fost Simao Rocha. Numit la început de stagiune „decepție” de către Dan Petrescu, portughezul mai are mult până când va putea juca din nou.
„O problemă pe care o avem încă… Simao, tot așa un jucător foarte bun, cei doi ne-au lipsit foarte mult, Simao și cu Kamara. Simao încă mai trebuie, nu știu, poate spre sfârșitul campionatului va putea să se integreze în echipă. Din păcate. El a avut la rotulă o operație dificilă, chiar două intervenții. Dar merge bine recuperarea și îl așteptăm și pe el!”, a mai spus Iuliu Mureșan la FANATIK SUPERLIGA.