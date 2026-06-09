Revenire importantă la Dinamo după numirea lui Nuno Campos! Se întoarce după 5 ani

ADVERTISEMENT

După despărțirea de croatul Zeljko Kopic, Dinamo va continua să mizeze pe antrenori străini. „Câinii roșii” au decis să îl instaleze pe banca tehnică pe portughezul Nuno Campos (51 de ani). Echipa din „Ștefan cel Mare” a mai bifat o mutare importantă la nivelul staff-ului, readucând la club un fost colaborator după 5 ani.

George Neagu, preparatorul fizic, se întoarce la Dinamo după 5 ani

Dinamo este în plină schimbare pentru sezonul următor. . Ulterior, Acum, echipa bucureșteană consemnează și o venire. Mai exact, este vorba de revenirea lui George Neagu în staff, cel care a lucrat ultima dată la Gloria Buzău alături de Andrei Prepeliță.

ADVERTISEMENT

FANATIK a aflat că George Neagu va fi noul preparator fizic al lui Dinamo: „Da, așa este. M-au contactat și sunt șanse foarte mari să mă întorc”, a spus acesta în exclusivitate pentru FANATIK. George Neagu nu este străin de „alb-roșii”, activând la club și în perioadele martie-noiembrie 2020, respectiv martie 2021-iunie 2021.

De asemenea, staff-ul tehnic va fi completat de încă un preparator fizic, despre care FANATIK a aflat că este de origine olandeză. , cei doi preparatori fizici pe care s-a bazat echipa în ultima stagiune au fost Udrea Mădălin și Francisco Antonio Sabier Perez.

ADVERTISEMENT

Cine este George Neagu, de fapt

În vârstă de 41 de ani, George Neagu a mai lucrat și pentru alte cluburi în afara celor menționate mai sus (Gloria Buzău și Dinamo). Mai exact, el a mai fost preparator fizic și la formații precum FC Argeș, Metalurgistul Cugir și Astra Giurgiu. Înainte de a practica această meserie, el a activat ca fotbalist profesionist între 2005 și 2018.

ADVERTISEMENT

Ca jucător, trecutul său se leagă de mai multe echipe. El am îmbrăcat, pe rând, tricoul celor de la Minerul Lupeni, Progresul, CS Dacia Mioveni, Curtea de Argeș, Pandurii, UTA, CS Mioveni, Gaz Metan și ACS Poli Timișoara. Fostul fundaș lateral stânga a strâns cele mai multe apariții pentru UTA.

ADVERTISEMENT