Sport

Revenire importantă la Dinamo după numirea lui Nuno Campos! Se întoarce după 5 ani

Dinamo s-a mișcat repede după plecarea lui Zeljko Kopic și l-a numit antrenor pe Nuno Campos. Odată cu venirea noului tehnician, „câinii” mai consemnează o mutare importantă în staff.
Bogdan Ciutacu, Mihai Dragomir
09.06.2026 | 13:50
Revenire importanta la Dinamo dupa numirea lui Nuno Campos Se intoarce dupa 5 ani
EXCLUSIV FANATIK
Cine revine la Dinamo după ce clubul îl instalează pe Nuno Campos pe banca tehnică. Sursa Foto: Colaj FANATIK.
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După despărțirea de croatul Zeljko Kopic, Dinamo va continua să mizeze pe antrenori străini. „Câinii roșii” au decis să îl instaleze pe banca tehnică pe portughezul Nuno Campos (51 de ani). Echipa din „Ștefan cel Mare” a mai bifat o mutare importantă la nivelul staff-ului, readucând la club un fost colaborator după 5 ani.

George Neagu, preparatorul fizic, se întoarce la Dinamo după 5 ani

Dinamo este în plină schimbare pentru sezonul următor. Prima decizie importantă luată a fost încetarea colaborării cu croatul Zeljko Kopic. Ulterior, „câinii” au anunțat mai multe despărțiri la nivelul lotului. Acum, echipa bucureșteană consemnează și o venire. Mai exact, este vorba de revenirea lui George Neagu în staff, cel care a lucrat ultima dată la Gloria Buzău alături de Andrei Prepeliță.

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FANATIK a aflat că George Neagu va fi noul preparator fizic al lui Dinamo: „Da, așa este. M-au contactat și sunt șanse foarte mari să mă întorc”, a spus acesta în exclusivitate pentru FANATIK. George Neagu nu este străin de „alb-roșii”, activând la club și în perioadele martie-noiembrie 2020, respectiv martie 2021-iunie 2021.

De asemenea, staff-ul tehnic va fi completat de încă un preparator fizic, despre care FANATIK a aflat că este de origine olandeză. Conform site-ului Dinamo, cei doi preparatori fizici pe care s-a bazat echipa în ultima stagiune au fost Udrea Mădălin și Francisco Antonio Sabier Perez.

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Cine este George Neagu, de fapt

În vârstă de 41 de ani, George Neagu a mai lucrat și pentru alte cluburi în afara celor menționate mai sus (Gloria Buzău și Dinamo). Mai exact, el a mai fost preparator fizic și la formații precum FC Argeș, Metalurgistul Cugir și Astra Giurgiu. Înainte de a practica această meserie, el a activat ca fotbalist profesionist între 2005 și 2018.

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Ca jucător, trecutul său se leagă de mai multe echipe. El am îmbrăcat, pe rând, tricoul celor de la Minerul Lupeni, Progresul, CS Dacia Mioveni, Curtea de Argeș, Pandurii, UTA, CS Mioveni, Gaz Metan și ACS Poli Timișoara. Fostul fundaș lateral stânga a strâns cele mai multe apariții pentru UTA.

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  • 64 de meciuri a bifat George Neagu ca jucător la UTA
  • 2 este numărul promovărilor în SuperLiga pe care le-a bifat ca jucător (cu ACS Poli și Gaz Metan)
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Bogdan Ciutacu
Bogdan Ciutacu
Bogdan Ciutacu este redactor de sport la Fanatik. A debutat la „Eu Sunt 12”, a lucrat la „Cluburi portive/Sportivity”, „Ultima fază”, „Români ca lumea” sau „Tribal Worldwide Romania”, proiect Heineken referitor la EURO 2020, Champions League, Formula 1 și Cupa Mondială de rugby.
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