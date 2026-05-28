Sport

Revenire importantă la Dinamo pentru barajul cu FCSB! Anunțul lui Andrei Nicolescu: „Va fi pe bancă”

Andrei Nicolescu a făcut anunțul despre titularul lui Dinamo! Este așteptat să joace cu FCSB în barajul de Conference League: „Sper să ne ajute 20 de minute”
Gabriel-Alexandru Ioniță
28.05.2026 | 22:07
Revenire importanta la Dinamo pentru barajul cu FCSB Anuntul lui Andrei Nicolescu Va fi pe banca
ULTIMA ORĂ
Revenire importantă la Dinamo pentru barajul cu FCSB. Foto: Sport Pictures
ADVERTISEMENT

Andrei Nicolescu (49 de ani) a oferit ultimele detalii referitoare la situația medicală a lui Mamoudou Karamoko (26 de ani), bineînțeles în contextul meciului dintre Dinamo și FCSB de vineri seară de pe stadionul „Arcul de Triumf” din Capitală, finala barajului de accedere în preliminariile Conference League.

Andrei Nicolescu a anunțat că Mamoudou Karamoko va putea fi folosit pe final de joc în barajul Dinamo – FCSB

Recent, în exclusivitate pentru FANATIK, președintele „câinilor” a spus că are mari dubii în ceea ce privește disponibilitatea fotbalistului francez în vederea acestei partide. Doar că se pare că între timp lucrurile s-au mai îmbunătățit din acest punct de vedere, astfel încât Nicolescu a transmis acum că jucătorul de bandă va fi inclus în lot de către antrenorul Zeljko Kopic.

ADVERTISEMENT

Așadar, Karamoko va începe doar pe banca de rezerve acest meci. Pe de altă parte însă, el are șanse mari să intre pe teren pe parcursul reprizei secunde, cel mai probabil spre finalul jocului, bineînțeles în funcție și de cum va decurge partida în acel moment. „Va fi pe bancă, da. Sper să ne ajute 20 de minute. Mărginean e cu noi, a jucat deja o repriză săptămâna trecută, e în ritm, ne va ajuta. (n.r. Despre protestul suporterilor) Am informații că în ultimul moment s-ar putea schimba, dar pe de altă parte trebuie să îi respect. E o chestiune care crește, tensiunea meciului crește, pe măsură ce ne vom duce în orele alea sper cumva să…

E forma lor de protest, chiar dacă nu o înțeleg, o accept, ce pot să fac? Rugămințile noastre au fost să renunțe măcar pentru acest meci și să vadă ulterior cum vor să protesteze, dar pentru meciul ăsta să dea toată susținerea lor echipei”, a spus Andrei Nicolescu în direct la Prima Sport. 

ADVERTISEMENT
Serviciile britanice dezvăluie, în premieră, câți ruși au fost uciși în războiul din...
Digi24.ro
Serviciile britanice dezvăluie, în premieră, câți ruși au fost uciși în războiul din Ucraina

Va fi un sezon pierdut dacă Dinamo ratează calificarea în Conference League? Cum a răspuns Andrei Nicolescu

Întrebat cu privire la declarația făcută recent de Florin Tănase, care a spus că în opinia sa FCSB este favorită la victorie în acest meci cu Dinamo, conducătorul clubului din „Ștefan cel Mare” a transmis că, în viziunea sa, nu ar fi chiar o mare dramă dacă Dinamo ar pierde acest baraj de Conference League. „Realitatea de astăzi este că Dinamo este pregătită pentru acest meci, nu mai este Dinamo de acum trei ani. Am gestionat bine până când a intervenit oboseala mare.

ADVERTISEMENT
Momentul de la Roland Garros care ”a scandalizat lumea tenisului”: ”Secvența e șocantă”
Digisport.ro
Momentul de la Roland Garros care ”a scandalizat lumea tenisului”: ”Secvența e șocantă”

Dacă nu câștigăm, e un sezon corect, un sezon așa cum ni l-am programat. Dar nu e un sezon cu sclipire. Dacă ne-am califica din nou în cupele europene, ar da foarte mult dinamism acestui proiect. Pentru fani ar fi extraordinar, dar și pentru noi toți ceilalți. Ar fi o presiune în plus să facem lucrurile și mai bine”. 

ADVERTISEMENT
Filipe Coelho, antrenorul sezonului în SuperLiga! Campioana Universitatea Craiova domină echipa ideală
Fanatik
Filipe Coelho, antrenorul sezonului în SuperLiga! Campioana Universitatea Craiova domină echipa ideală
Dezolant! Câți fani au fost prezenți la reeditarea sfertului UEFAntastic Steaua – Rapid
Fanatik
Dezolant! Câți fani au fost prezenți la reeditarea sfertului UEFAntastic Steaua – Rapid
De ce era important pentru Rapid ca Daniel Pancu să revină! Bogdan Baratky,...
Fanatik
De ce era important pentru Rapid ca Daniel Pancu să revină! Bogdan Baratky, editorial emoționant după numirea „celui mai alintat și iubit fiu din Giulești” ca antrenor
Tags:
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
Parteneri
Era apropiat de Gigi Becali, dar acum șterge pe jos cu el: 'Ești...
iamsport.ro
Era apropiat de Gigi Becali, dar acum șterge pe jos cu el: 'Ești o gâză mică, te crezi mai dihai decât Iulius Cezar, nu mai gândești normal! Peștele se împute de la cap'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!