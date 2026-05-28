Revenire importantă la Dinamo pentru barajul cu FCSB! Anunțul lui Andrei Nicolescu: „Va fi pe bancă”

Andrei Nicolescu (49 de ani) a oferit ultimele detalii referitoare la situația medicală a lui Mamoudou Karamoko (26 de ani), bineînțeles în contextul meciului dintre Dinamo și FCSB de vineri seară de pe stadionul „Arcul de Triumf” din Capitală, finala barajului de accedere în preliminariile Conference League.

Recent, francez în vederea acestei partide. Doar că se pare că între timp lucrurile s-au mai îmbunătățit din acest punct de vedere, astfel încât Nicolescu a transmis acum că jucătorul de bandă va fi inclus în lot de către antrenorul Zeljko Kopic.

Așadar, Karamoko va începe doar pe banca de rezerve acest meci. Pe de altă parte însă, el are șanse mari să intre pe teren pe parcursul reprizei secunde, cel mai probabil spre finalul jocului, bineînțeles în funcție și de cum va decurge partida în acel moment. „Va fi pe bancă, da. Sper să ne ajute 20 de minute. Mărginean e cu noi, a jucat deja o repriză săptămâna trecută, e în ritm, ne va ajuta. (n.r. Despre protestul suporterilor) Am informații că în ultimul moment s-ar putea schimba, dar pe de altă parte trebuie să îi respect. E o chestiune care crește, tensiunea meciului crește, pe măsură ce ne vom duce în orele alea sper cumva să…

E forma lor de protest, chiar dacă nu o înțeleg, o accept, ce pot să fac? Rugămințile noastre au fost să renunțe măcar pentru acest meci și să vadă ulterior cum vor să protesteze, dar pentru meciul ăsta să dea toată susținerea lor echipei”, a spus Andrei Nicolescu în direct la

Va fi un sezon pierdut dacă Dinamo ratează calificarea în Conference League? Cum a răspuns Andrei Nicolescu

Întrebat cu privire la , care a spus că în opinia sa FCSB este favorită la victorie în acest meci cu Dinamo, conducătorul clubului din „Ștefan cel Mare” a transmis că, în viziunea sa, nu ar fi chiar o mare dramă dacă Dinamo ar pierde acest baraj de Conference League. „Realitatea de astăzi este că Dinamo este pregătită pentru acest meci, nu mai este Dinamo de acum trei ani. Am gestionat bine până când a intervenit oboseala mare.

Dacă nu câștigăm, e un sezon corect, un sezon așa cum ni l-am programat. Dar nu e un sezon cu sclipire. Dacă ne-am califica din nou în cupele europene, ar da foarte mult dinamism acestui proiect. Pentru fani ar fi extraordinar, dar și pentru noi toți ceilalți. Ar fi o presiune în plus să facem lucrurile și mai bine”.