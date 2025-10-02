Sport

Revenire importantă la Dinamo pentru meciul cu Unirea Slobozia! Fotbalistul s-a accidentat într-un mod incredibil

Un jucător cu prestații apreciate în acest sezon și-a revenit după accidentare și va fi la dispoziția lui Zeljko Kopic pentru meciul pe care Dinamo îl va disputa vineri pe terenul Unirii Slobozia.
Bogdan Mariș
02.10.2025 | 14:13
Un jucător important de la Dinamo revine în lot pentru meciul cu Unirea Slobozia. FOTO: Sport Pictures

Zeljko Kopic a primit o veste excelentă înainte de partida pe care Dinamo o va juca pe terenul Unirii Slobozia în etapa a 12-a din Superligă. Un jucător important din lot s-a refăcut și va fi din nou disponibil după o absență de aproape o lună de zile.

Revenire importantă la Dinamo

Cristian Mihai, fotbalist accidentat la precedenta acțiune a echipei naționale U21, s-a refăcut, conform GSP. Acesta va fi la dispoziția lui Zeljko Kopic pentru partida pe care Dinamo o va disputa vineri, de la ora 20:30, contra Unirii Slobozia în Superligă. Este o revenire importantă pentru „câini”, deoarece tânărul mijlocaș a avut evoluții apreciate în actuala stagiune.

Transferat de la UTA în vara acestui an, Cristian Mihai a evoluat în șase partide pentru Dinamo în acest sezon, în marea majoritate din postura de rezervă. Singura excepție a fost meciul cu Hermannstadt, chiar ultimul înainte de accidentare, în care acesta a fost titularizat în premieră, fiind înlocuit în minutul 86.

Cum s-a accidentat Cristi Mihai la echipa națională. Situație incredibilă

Cristian Mihai a jucat timp de 75 de minute în meciul dintre România U21 și Kosovo U21, încheiat la egalitate, 0-0. Mai apoi însă, acesta a devenit indisponibil pentru partida cu San Marino. Motivul a fost dezvăluit de președintele lui Dinamo, Andrei Nicolescu, la emisiunea FANATIK SUPERLIGA.

„S-a accidentat la naționala mică, la masaj. Masajul a fost puțin prea dur. El e un tip cu foarte mult bun simț. I-a fost rușine să spună că a simțit ceva. Nu știu… a fost un masaj prea dur. S-a simțit imediat la antrenament o contuzie spre ruptură de gradul 2, când am făcut RMN.

Cred că ține și de jucător. E un tip cu foarte mult bun simț. Nu a vrut să deranjeze pe nimeni. El totuși își simte cel mai bine corpul. Trebuia să spună. Nu era nicio rușine. Acolo nu a vrut să supere pe cineva”, a afirmat oficialul „câinilor”.

