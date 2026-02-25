Sport

Revenire importantă la FCSB pentru meciul cu UTA Arad: “Va fi în lot!”. Care e situaţia lui Ngezana şi Mihai Popescu

FCSB riscă să rateze în premieră calificarea în play-off-ul Superligii. Problemele medicale din defensivă complică lupta pentru top 6. Ce se întâmplă cu Ngezana.
Alex Bodnariu
25.02.2026 | 12:10
Campioana României, FCSB, ar putea rata în premieră, de la introducerea acestui sistem, calificarea în play-off-ul Superligii României. Roș-albaștrii sunt obligați să câștige ultimele două meciuri rămase, însă chiar și așa ar putea termina în afara top 6. Mihai Stoica a venit cu câteva detalii înainte de duelul cu UTA, programat sâmbătă seara.

FCSB, obligată să câștige la Arad pentru a mai spera la play-off

În acest sezon, FCSB a avut mari probleme cu accidentările, mai ales în zona defensivă. Fundașii echipei lui Elias Charalambous au căzut unul câte unul, iar antrenorul cipriot a fost nevoit, în multe partide, să improvizeze. Mihai Lixandru a jucat numeroase meciuri pe postul de stoper.

Situația din centrul defensivei nu arată prea bine nici pentru meciul cu UTA, care ar putea decide dacă FCSB termină sau nu în primele șase. Ngezana este indisponibil, iar Mihai Popescu încă nu este pregătit să fie trimis titular, mai ales într-o partidă atât de complicată, având în vedere că revine după o ruptură a ligamentelor încrucișate.

Vești bune date de MM Stoica înainte de UTA – FCSB. Ce se întâmplă cu Mihai Popescu și Chiricheș

Mihai Stoica a venit însă cu câteva vești bune. Oficialul campioanei României a dat de înțeles că Mihai Popescu ar putea fi în lot. La fel se întâmplă și în cazul lui Vlad Chiricheș. Veteranul din apărarea celor de la FCSB s-a recuperat după accidentarea suferită și ar putea prinde minute dacă situația o va cere.

„Chiricheș a început să se antreneze cu echipa. A avut niște probleme medicale. Acum e bine. S-ar putea să fie în lot pentru meciul cu UTA. Ngezana e la sală. Sper să scape doar cu tratamentul pe care l-a făcut, deși m-aș mira.

Medicii spun altceva. Rămâne de văzut când va reveni pe teren. Mihai Popescu e foarte bine. Cred că îl putem avea în lot sâmbătă, la meciul cu UTA”, a declarat Mihai Stoica, președintele celor de la FCSB, în direct și în exclusivitate în emisiunea FANATIK SUPERLIGA.

Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
