Revenire importantă la Universitatea Craiova! Atacantul care s-a accidentat cu FCSB, apt pentru meciul cu U Cluj. Exclusiv

şi rămâne în cursa pentru titlul din SuperLiga. Echipa lui Mirel Rădoi este la trei lungimi de liderul FCSB, cu cinci etape înainte de final.

Revenire importantă la Universitatea Craiova! Jovo Lukic, apt cu U Cluj

Sâmbătă, de la ora 20:00, oltenii joacă împotriva lui U Cluj, într-un meci care poate cântări greu la finalul sezonului. Mirel Rădoi are parte de veşti bune înaintea confruntării, la Universitatea Craiova fiind aşteptată o revenire importantă.

Este vorba de atacantul Jovo Lukic. Bosniacul a suferit o accidentare la inghinali în prima repriză a derby-ului cu FCSB, scor 0-0, dar s-a refăcut şi, din informaţiile FANATIK, este apt de joc cu U Cluj.

Cu revenirea lui Lukic, Mirel Rădoi acoperă unul dintre posturile problemă la Universitatea Craiova. Pe postul de atacant central oltenii l-au avut doar pe Alisson Safira în derby-ul cu Dinamo.

Lukic, sezon dezamăgitor la Universitatea Craiova

Deşi a fost adus cu surle şi trâmbiţe, Jovo Lukic nu a confirmat încă la Universitatea Craiova. Urmaşul lui Elvir Koljic are doar două goluri marcate în 24 de meciuri disputate în acest sezon pentru olteni. Şi din acest motiv, :

„Cred că avem o relație foarte bună pentru că după fiecare antrenament stăm 10, 15, 30 minute, cât de mult se poate, pentru a-mi exersa finalizarea. Nu auzisem de România.

Când am ajuns aici am fost un pic sceptic. Nu știam unde mă duc. Dar când am ajuns aici, a fost foarte bine, în oraș, la echipă. România cu Bosnia și Herțegovina sunt foarte similare. Oamenilor le place să meargă să bea cafea, să mănânce la restaurant, dar cred că standardul de viață este mai bun aici”, a spus Lukic.

Jovo Lukic a fost transferat în septembrie 2024 de Universitatea Craiova de la Borak Banja-Luka pentru 400.000 de euro. Bosniacul are contract cu oltenii până în vara anului 2028.