Revenire importantă la Universitatea Craiova înaintea finalei Cupei României cu U Cluj!

Universitatea Craiova a susținut în cursul zilei de marți ultimul antrenament de dinaintea plecării spre Sibiu, acolo unde miercuri seară, cu începere de la ora 20:00, echipa din Bănie se duelează cu U Cluj în finala Cupei României. Reporterul FANATIK prezent la ședința de pregătire a surprins de la fața locului cele mai importante evenimente desfășurate cu această ocazie.

Anzor Mekvabishvili s-a antrenat normal înainte de U Cluj – Universitatea Craiova, finala Cupei României

În primul rând, cel mai relevant aspect este cel reprezentat de faptul că Anzor Mekvabishvili (24 de ani), despre care se vehicula până acum că ar urma să nu fie apt de joc la această partidă din cauza anumitor probleme medicale resimțite recent, s-a antrenat în regim normal alături de coechipierii săi. Astfel, pare că mijlocașul georgian ar urma să fie inclus în lot de către antrenorul Filipe Coelho, existând totodată șanse destul de mari să se și apeleze la serviciile sale, măcar pe parcursul jocului dacă nu de la început, bineînțeles în cazul în care desfășurarea meciului o va impune.

În rest, atmosfera de la antrenamentul oltenilor a fost una destul de degajată. Cel mai probabil în încercarea de a-și detensiona jucătorii în contextul acestui final de sezon foarte încărcat, Coelho a apelat în prima parte a ședinței de pregătire la câteva metode de altfel clasice în acest sens, respectiv la anumite „joculețe” în care nu a fost implicată neapărat și mingea de fotbal. Această metodă pesemne că a furnizat rezultatele scontate, întrucât jucătorii Craiovei au părut foarte degajați în momentele respective.

Marea problemă întâmpinată de suporterii celor două echipe înaintea acestui meci

Stadionul din Sibiu este destul de mic, ambelor echipe implicate a fost, în mod așteptat de altfel, foarte mare.

„Un meci deschis, cu două echipe bune, care joacă fotbal. Păcat de acești suporteri minunați, pe care îi au și cei de la Cluj și de la Craiova. Acum e foarte greu să ai ceva asigurat ca să joci pe un stadion mai mare. E foarte greu de făcut. Mi-ar fi plăcut să existe și o a doua variantă în cazul în care se întâlnesc două echipe de tradiție. Cred că și pe Arena Națională dacă se juca, stadionul s-ar fi umplut. Pe Ghencea ar fi fost cea mai bună soluție”.

