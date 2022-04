Revenire importantă pentru Universitatea Craiova! Ce jucător va avea la dispoziție Reghecampf pe final de sezon

că Lyes Houri a suferit o accidentare foarte gravă și că are nevoie de operație, după cantonamentul din Antalya.

Lyes Houri revine la antrenamentele Universității Craiova

este unul dintre cei mai importanți jucători ai Universității Craiova, iar lipsa sa a contat destul de mult în jocul echipei lui Laurențiu Reghecampf.

Mijlocașul a revenit în Romania după operația de ligamente de la Barcelona și după ce a efectuat o parte de recuperare în Franța. El va întra pe mâinile kinetoterapeutului echipei naționale Alin Burileanu cel care are o clinica în Craiova și la care se recuperează toți jucătorii Craiovei, dar și alți sportivi romani. Se speră ca Houri sa fie apt la startul pregătirii pentru sezonul viitor din Casa Pariurilor Liga 1.

Houri a jucat ultima oară pentru „lei” în meciul din Cupa României cu Filiași, pe data de 2 decembrie 2021. În acest sezon, a evoluat în 13 meciuri și a reușit două goluri și două pase decisive. Mijlocașul ofensiv francez de origine marocană este evaluat la un milion de euro conform Transfermarkt.

Jucătorul împrumutat de la Fehervar pentru 100.000 de euro a suferit o intervenție chirurgicală la ligamentele genunchiului și s-a recuperat în Franța la Clairefontaine.

Houri, unul dintre cei mai importanți jucători ai Craiovei. Cât trebuie să plătească Mihai Rotaru pentru a-l transfera definitiv

a fost unul dintre jucătorii de bază ai Universității Craiova și are un salariu pe măsură: 14.000 de euro, care ar putea crește de la anul cu 1.000 de euro.

Universitatea Craiova trebuie să le plătească ungurilor de la Fehervar nu mai puțin de 600.000 de euro dacă își doresc sa îl transfere definitiv în această vară.

Astfel, Houri ar putea fi folosit pe finalul acestui sezon, însă trebuie să se recupereze din punct de vedere fizic și al tonusului muscular.

Francezul de 26 de ani a fost remarcat de cei de la Craiova în perioada în care a jucat la Viitorul Constanța, fiind adus de Gheorghe Hagi.

De ce a ales Lyes Houri să joace pentru Universitatea Craiova: „Am știut unde vin”

Lyes Houri își dorește să rămână în continuare la Universitatea Craiova și știe foarte bine ce înseamnă această echipă în fotbalul românesc: „Am știut unde vin când am semnat pentru Universitatea Craiova. Știam acest club înainte, am jucat contra Universității Craiova când eram la Viitorul. Cunoșteam faptul că este unul dintre cele mai mari cluburi din România, cu suporteri mulți şi de aceea am ales să joc la această echipă.

Eu cred că m-am adaptat bine la echipă şi cred facem o treabă bună împreună, cu mine, cu ceilalţi jucători și cu acest staff tehnic. Cu toții suntem prieteni în lot, dar cei mai buni prieteni ai mei sunt Matteo Fedele și Antoine Conte”.