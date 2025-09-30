Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Revenire importantă pentru Universitatea Craiova înaintea duelului cu Rakow: “Rădoi decide dacă va începe cu el”

Universitatea Craiova se pregăteşte de meciul cu Rakow, primul din faza principală a Conference League. Mirel Rădoi primeşte o veste bună înaintea confruntării din Polonia.
Marian Popovici
30.09.2025 | 17:32
Revenire importanta pentru Universitatea Craiova inaintea duelului cu Rakow Radoi decide daca va incepe cu el
Revenire importantă pentru Universitatea Craiova înaintea duelului cu Rakow: “Rădoi decide dacă va începe cu el”. Sursa: sportpictures.eu

Universitatea Craiova a reuşit o calificare istorică în faza principală din Conference League. Oltenii debutează în competiţie joi, de la ora 22:00, pe terenul polonezilor de la Rakow.

Revenire importantă pentru Universitatea Craiova: Romanchuk se antrenează cu echipa!

Mirel Rădoi are parte de veşti excelente înaintea duelului cu Rakow. Cristi Coste a dezvăluit la FANATIK SUPERLIGAOleksandr Romanchuk s-a refăcut după accidentare şi a început antrenamentele cu echipa:

„Apropo de Craiova, o informaţie despre lotul Universităţii Craiova. Romanchuk a fost indisponibil cu Dinamo, după ce s-a accidentat la Galaţi, în singurul eşec suferit de olteni.

Fundaşul a început antrenamentele cu echipa. Va face deplasarea cu echipa pentru meciul cu Rakow, iar Mirel Rădoi va decide în ziua meciului dacă va începe cu el sau nu.

Este în continuare incert, dar vestea bună care vine dinspre Craiova este că a început antrenamentele”, a dezvăluit Cristi Coste la FANATIK SUPERLIGA.

Recuperare la clinica kinetoterapeutului echipei naţionale!

Romanchuk a resimţit dureri la finalul meciului pierdut de Universitatea Craiova cu Oţelul Galaţi, scor 0-1. Fundaşul a făcut recuperare la clinica lui Alin Burileanu, kinetoterapeutul echipei naţionale.

Fundaşul ucrainean este unul dintre transferurile pe bani mulţi la Universitatea Craiova. Mihai Rotaru a plătit 750.000 de euro, dar până acum investiţia este una inspirată, Romanchuk având evoluţii apreciabile.

  • 25 de ani are Oleksandr Romanchuk
  • 750.000 de euro a plătit Universitatea Craiova pe fundaşul ucrainean
