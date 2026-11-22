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Scene incredibile în ! Oxford United, echipa pregătită de Aaron Ramsey, a reușit o revenire senzațională în derby-ul cu Wycombe Wanderers. Condusă cu 0-3 în minutul 73, formația galezului a marcat de patru ori și s-a impus cu 4-3, golul victoriei venind în minutul 90+5. Succesul spectaculos îi menține pe cei de la Oxford în lupta pentru promovare. Echipa se află pe locul al treilea în League One, al treilea eșalon al fotbalului din Insulă, la numai trei puncte de liderul Stockport County, dar are și două meciuri mai puțin disputate.

Oxford United, revenire de senzație cu Wycombe! Patru goluri după minutul 73

Derby-ul de pe Kassam Stadium părea decis după ce Wycombe a ajuns la 3-0. Jayden Wareham a deschis scorul după numai 40 de secunde, Malik Mothersille a majorat avantajul în minutul 54, iar Aaron Morley a înscris pentru 3-0 în minutul 67.

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Totul s-a schimbat însă în ultimele minute. Aidomo Emakhu a redus diferența în minutul 73, Cameron Brannagan a transformat un penalty în minutul 80, iar Mark Harris a egalat imediat, în minutul 81. Lovitura decisivă a venit în prelungiri, când Gatlin O’Donkor a înscris cu o lovitură de cap, în minutul 90+5. Scor final: 4-3!

Două eliminări au complicat situația lui Wycombe! Cum s-a produs revenirea

Un rol important în desfășurarea finalului de partidă l-au avut și cele două cartonașe roșii primite de oaspeți. Dan Casey a fost eliminat în minutul 62, după două avertismente, iar Luke Leahy a văzut și el cartonașul roșu în minutul 78, după ce a oprit cu mâna mingea care se îndrepta spre poartă. Oxford a primit penalty, transformat de Cameron Brannagan.

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După meci, Aaron Ramsey și-a felicitat jucătorii pentru caracterul arătat. Tehnicianul a vorbit despre reziliența echipei și despre schimbarea de atitudine după primul gol: a simțit că atunci s-a produs o schimbare în jocul formației sale. De cealaltă parte, antrenorul lui Wycombe, Tom Hounsell, s-a declarat dezamăgit, considerând că echipa sa dominase mare parte din întâlnire.

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Echipa lui Aaron Ramsey, în lupta pentru promovare! Oxford United este la trei puncte de lider

Victoria cu Wycombe prelungește la 11 meciuri seria fără înfrângere a celor de la Oxford United în League One. Formația lui Aaron Ramsey ocupă locul al treilea, cu 29 de puncte, la trei lungimi în spatele liderului Stockport County. Oxford are însă două meciuri mai puțin disputate decât prima clasată, ceea ce îi oferă o perspectivă excelentă în cursa pentru promovare.

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Primele două poziții asigură promovarea directă în , în timp ce echipele clasate între locurile 3 și 6 vor disputa barajul. Oxford este, așadar, într-o poziție foarte bună, iar revenirea spectaculoasă împotriva lui Wycombe poate deveni unul dintre momentele definitorii ale sezonului.