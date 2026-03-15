Revenire incredibilă! Mihai Popescu a jucat pentru FCSB la doar 5 luni după accidentarea groaznică suferită în România – Austria

Revenire spectaculoasă pentru Mihai Popescu. Fundașul FCSB a jucat din nou după accidentarea gravă suferită în România - Austria. Stoperul a prins minute în partida cu Metaloglobus.
Alex Bodnariu, Bogdan Ciutacu
15.03.2026 | 22:28
Moment emoționant la FCSB - Metaloglobus! Mihai Popescu a revenit la 5 luni de la accidentare
Meciul dintre FCSB și Metaloglobus, din prima etapă a play-out-ului Superligii României, a marcat revenirea lui Mihai Popescu, stoperul campioanei României, la cinci luni după accidentarea cumplită pe care a suferit-o. Fundașul central s-a recuperat într-un timp record și a prins câteva minute pe teren.

MM Stoica a avut dreptate! Mihai Popescu a revenit miraculos

Fundașul central s-a accidentat pe 13 octombrie 2025, în meciul România – Austria (1-0) din preliminariile pentru Cupa Mondială 2026. În minutul 72, după o încercare de deposedare, piciorul de sprijin i-a fugit, iar jucătorul a acuzat imediat dureri puternice la genunchiul stâng și nu a mai putut continua partida.

Investigațiile medicale făcute ulterior au confirmat temerile medicilor: ruptură de ligament încrucișat anterior la genunchiul stâng, una dintre cele mai grave accidentări pentru un fotbalist. Popescu a fost operat câteva zile mai târziu, pe 15 octombrie 2025, la clinica Villa Stuart din Roma, de chirurgul italian Pier Paolo Mariani.

În general, recuperarea după o asemenea accidentare durează între 8 și 10 luni. De exemplu, Radu Drăgușin a stat pe tușă aproape un an. Medicii recomandă, de regulă, o perioadă mai lungă de pauză pentru ca genunchiul și musculatura să se refacă complet. Totuși, în cazul lui Mihai Popescu, lucrurile au stat diferit.

În iarnă, FCSB l-a luat pe Mihai Popescu în cantonamentul din Italia, iar Mihai Stoica, managerul campioanei României, declara atunci că fundașul s-a recuperat miraculos și că o va putea ajuta pe echipa din capitală pe finalul sezonului. Se pare că MM nu s-a înșelat. Fundașul a prins câteva minute în duelul cu Metaloglobus din prima etapă a play-out-ului.

Pe finalul partidei, Daniel Graovac a suferit o accidentare. Acesta a ieșit de pe teren cu nasul plin de sânge, iar în locul său a intrat chiar Mihai Popescu. Stoperul a bifat astfel primul meci oficial la puțin peste cinci luni de la accidentarea suferită în meciul României cu Austria.

Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
Parteneri
Scandal-monstru la Monaco: oamenii lui Nuredine Beinur l-au atacat pe Cristian Rizea. Prietenul...
iamsport.ro
Scandal-monstru la Monaco: oamenii lui Nuredine Beinur l-au atacat pe Cristian Rizea. Prietenul lui Adrian Mutu, în custodia poliției
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!