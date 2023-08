Revenire neașteptată la Dinamo. Anunțul lui Burcă: „O să-l reintegrăm în lot”

Dinamo s-a confruntat cu probleme de lot în startul sezonului, iar , care a acuzat probleme medicale, informație dezvăluită în exclusivitate de FANATIK. Ovidiu Burcă a anunțat că francezul ar putea reveni în echipa de start, începând de săptămâna viitoare.

Revenire neașteptată la Dinamo. Anunțul lui Burcă: „Este mai bine acum”

Primul meci ratat de Lamine Ghezali în acest sezon a fost înfrângerea cu Sepsi, scor 0-3. Cel mai bun jucător al lui Dinamo în partea a doua a stagiunii trecute nu a fost nici măcar în lot, așa cum FANATIK a dezvăluit în exclusivitate.

Ulterior, , iar Ovidiu Burcă a anunțat inițial că fotbalistul de 24 de ani va reveni pe teren abia peste trei săptămâni. La conferința de presă premergătoare duelului Dinamo – FC Botoșani, Ovidiu Burcă a dezvăluit că recuperarea lui Ghezali a decurs excelent.

”Ghezali este acum mai bine, a fost o săptămână bună pentru el, sperăm ca de săptămâna viitoare să-l reintegrăm în lot. Poate de la meciul următor să-l avem în lot sau chiar în primul 11”, a declarat Ovidiu Burcă.

Cum arată situația fotbaliștilor sosiți în vară la Dinamo: „În privința lui avem nevoie de 3-4 săptămâni”

Brazilianul Lucas a venit în această vară la Dinamo, mutare anunțată în exclusivitate de FANATIK. Totuși, Ovidiu Burcă a precizat că fundașul central va fi pregătit să intre pe teren abia peste aproximativ o lună.

De cealaltă parte, Josue Homawoo, care a venit în urmă cu mai puțin de o lună la Dinamo, ar urma să prindă foaia de joc la meciul de pe teren propriu cu FC Botoșani.

„În privința lui Lucas avem nevoie de 3-4 săptămâni până-l băgăm în forma sportivă. Josue a început să fie OK, mai are puțin. Poate va fi în lot etapa viitoare. În ceea ce-l privește pe Ghezali, ar putea reveni peste trei săptămâni”, a spus Ovidiu Burcă.

Cine l-a convins pe Lucas să vină la Dinamo: „Nu am stat pe gânduri”

Transferul lui Lucas reprezintă una dintre mutările interesante făcute de Dinamo în această vară. Brazilianul a dezvăluit că l-a sunat pe conaționalul său Rivaldinho înainte de a semna contractul cu clubul din Ștefan cel Mare.

”Când a apărut această oportunitate, de a juca pentru Dinamo, nu am stat pe gânduri. Sunt foarte fericit să fiu aici. Prima persoană pe care am sunat-o a fost Rivaldinho. Mi-a povestit despre fanii echipei, mi-a spus că echipa a fost într-o situație mai dficilă în trecut.

O să joc contra lui. Îmi este un prieten foarte bun, dar sper că Dinamo va obține cele trei puncte. Trebuie să obținem prima victorie și să ducem această echipă unde îi este locul, pe podium. Să recâștigăm tradiția lui Dinamo.

Am fost peste tot, am văzut orașul, e foarte mare traficul, dar este identic cu Sao Paulo. Am senzația că sunt acasă. În Brazilia, când un copil se naște, primul lucru pe care îl primește este o minge. Primul lucru devenit tradiție în Brazilia este fotbalul”, a declarat Lucas, conform .