Revenire neașteptată pe platourile de la Antena 1. Trucurile Michaelei Prosan pentru o siluetă de invidiat: „Mă plimbam pe jos, în fiecare zi, 8 kilometri”

După o pauză de patru ani, timp în care s-a ocupat de băiețelul pe care l-a adus pe lume, Michaela Prosan a revenit pe micile ecrane, într-un nou serial Antena 1. Actrița o interpretează pe Anda în noua producție, semnată de Ruxandra Ion, ”Iubire cu parfum de lavandă”.

Michaela Prosan, revenire spectauloasă la Antena 1. Secretele unei siluete de invidiat

Reporterii FANATIK au stat de vorbă cu Michaela Prosan, chiar pe platoul de filmare, în câmpul cu lavandă, la câțiva kilometri de București. Ea ne-a vorbit despre noul rol din serial, dar și despre cum au fost ultimii patru ani din viața ei, în care a stat departe de lumina reflectoarelor.

„Să știi că n-am simțit timpul ăsta. Mi s-a părut că a trecut extraordinar de repede. Când am conștientizat că de fapt sunt patru ani, s-au întâmplat foarte multe în viața mea. Dar apoi, când m-am revăzut cu oamenii cu care am lucrat, a fost ”Wow, nu pot să cred. Parcă a stat timpul în loc. Chiar patru ani am lipsit?”. Asta a fost senzația pe care am avut-o”, ne-a mărturisit actrița.

Și-a pus proiectele pe pauză, iar pe unele le-a refuzat, tocmai pentru a se bucura de perioada de sarcină, dar și de perioada de după, alături de băiețelul ei. Michaela a vrut să nu rateze niciun moment din creșterea micuțului. Viața i s-a schimbat foarte mult, iar perioada de când a devenit mămică, a transformat-o.

„Noul rol de mamă m-a transformat în cel mai frumos mod cu putință. Nimic nu te pregătește pentru asta. Nicio carte, niciun om n-o să te pregătească pentru ce schimbări se vor produce cu tine, în tine. E minunat, am îmbrățișat asta din plin. Cam asta am făcut în anii ăștia, m-am bucurat.

Michaela Prosan: „Au fost puse foarte multe proiecte pe standby și a trebuit să renunț la multe din ele”

Tot timpul pe care i l-am alocat fiului meu a fost asumat pentru că mi-am dorit să fac asta. Știam că orice ar fi, ce e al meu mă va aștepta. Nu-mi fac griji, nu-mi fac probleme, lucrurile se vor așeza atât timp cât capul meu e bine. Când eu sunt sănătoasă, pot să mă reinventez, pot să fac orice. Acum e timpul fiului meu, așa am considerat eu.

Au fost puse foarte multe proiecte pe standby și a trebuit să renunț la multe din ele.Aeam în plan să revin, nu știam exact când”, a declarat Michaela Prosan pentru FANATIK.

A simțit că e momentul să revină pe micile ecrane, abia după grădiniță. Propunerea pentru rolul principal în noul serial de la Antena 1, a fost de nerefuzat pentru Michaela Prosan.

„Îmi propusesem la începutul anului să mă întorc la muncă pentru că lucrurile s-au așezat acasă. Fiul meu a crescut, a început să se adapteze la noua viață de grădiniță. Adică cumva timing-ul a fost perfect să pot să mă întorc, să mă ocup și de mine ca actor.

Și mi-am dorit foarte mult să-i arăt fiului meu că poți să exiști ca femeie, și ca actor, dar în primul rând ca mamă. Adică că poți să fii orice îți dorești în viața asta. Cred că e minunat să îți inspiri copiii, să aibă curaj și să se lupte pentru tot ceea ce vor ei. Să nu se limiteze la a fi doar atât. Să exploreze toate posibilitățile”, ne-a mai spus ea.

La ce trucuri a apelat protagonista din ”Iubire cu parfum de lavandă” pentru a slăbi?

Michaela Prosan o interpretează pe Anda, în Iubire cu parfum de lavandă, o mamă singură, și un medic respectat în satul idilc în care trăiește. , un fost fotbalist divorțat și tată de copii adolescenți, personaj interpretat de Adi Nartea.

„Anda este un personaj diferit față de celelalte pe care le-am interpretat, pe care le-au și văzut telespectatorii noștri. Vine cu situații noi, ca fiecare personaj de altfel, iar eu muncesc zilnic și încerc zilnic să îi găsesc nuanțele, să-i găsesc acele subtilități.

Mă documentez, vizionez lucruri care ar putea să-mi dea material, să pot să-mi creez acest personaj care este diferit față de mine. Este un rol de protagonist, care se întinde într-un proiect. Sunt o grămadă de provocări, sunt o grămadă de situații noi și pentru mine, destul de grele, dar foarte ofertante pentru actori, pentru munca noastră”, ne-a mai explicat actrița.

În noul serial de la Antena 1, ce va avea premiera pe 31 octombrie, Michaela Prosan apare cu o siluetă de invidiat, încât nici nu ai spune că a fost însărcinată și că e mamă. În perioada de pauză, în cei patru ani, a luat în greutate, dar a scăpat ușor de kilogramele în plus. Nu a făcut eforturi ieșite din comun, ba mai mult, nu a luat în seamă kilogramele acumulate.

„În primele luni, după ce am născut, în fiecare zi, făceam câte 8 km cu fiul meu”

„Am uitat de kilograme, știu doar că am slăbit destul de repede, pentru că în primele luni, după ce am născut, în fiecare zi făceam câte 8 km cu fiul meu. Mă plimbam pe jos. Și m-am recuperat destul de bine. Mie îmi plăcea să mă plimb pe jos, adică el adormea foarte bine în cărucior și eu mergeam, mergeam, mergeam. Pentru mine era foarte plăcut și habar n-am când am slăbit, cât m-am îngrășat, pentru că am avut o viață activă și sunt o persoană destul de activă. Asta cred că m-a ajutat. Nu mi-am dat seama. Și când eram însărcinată am mers foarte mult pe jos”, mai mărturisește vedeta.

Actrița spune că a revenit cu forțe proaspete, și e gata să dea din ea tot ce mai bun, mai ales că acasă, lucrurile sunt bine organizate. Are ajutor pentru fiul ei, câtă vremea ea se află pe platourile de filmare.

„Îmi gestionez mult mai bine timpul, mă organizez mult mai bine și nu-mi place să pierd, să am senzația că am stat degeaba și n-am făcut nimic. Adică și statul ăsta degeaba e bun, dar nu statul ăla așa. De descurcat, mă descurc cu copilul. La început nu am cerut ajutor pentru că am vrut să fiu cât mai implicată în viața lui.

Sigur că am și familie care mă ajută când și când, care este alături de mine, care e foarte importantă în viața copilului meu, și oameni importanți care sunt alături. Plus că noi, în cuplu, ne ajutăm și cu timpul, și cu responsabilitățile”, a mai declarat Michaela Prosan, “Anda” din serialul ce va fi difuzat în fiecare joi şi vineri, de la ora 20.30, la Antena 1.