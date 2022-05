Revenire pe „Ion Oblemenco” la un an de la scandalul din partida Universitatea Craiova – FC Botoșani: „Timpul va demonstra dacă îi voi ierta ”. Exclusiv

Silvian Cristescu a vorbit în exclusivitate pentru FANATIK despre întoarcea în tribunele stadionului „Ion Oblemenco” la ultimul meci al „alb-albaștrilor” din acest sezon din Casa Pariurilor Liga 1, după un an de la conflictul cu tehnicianul moldovenilor, Marius Croitoru. Partida Universitatea Craiova – FC Botoșani este programată vineri, de la ora 20:30.

Silvian Cristescu, declarații despre revenirea pe „Ion Oblemenco” la partida Universitatea Craiova – FC Botoșani: „Nu am fost suspendat niciodată”

În urmă cu un an, Silvian Cristescu a luat decizia să nu mai meargă la meciurile formației din Bănie de pe teren propriu, după , scor 2-3. „Il Capitano” a declarat că poate reveni în orice moment pe „Ion Oblemenco”, pentru că nu a fost suspendat după .

ADVERTISEMENT

„Nu știu dacă revin pe stadion în următoarea partidă. Toată lumea mă întreabă în câte luni îmi expiră suspendarea, dar eu nu am fost suspendat niciodată. Nu am primit nimic altceva în afară de amendă, nu am fost suspendat. A fost opțiunea mea să nu merg pe stadion. Meciul va fi greu de privit îndiferent dacă voi fi pe stadion sau în fața televizorului”, a declarat Silvian Cristescu în exclusivitate pentru FANATIK.

„Conflict e mult spus, nici măcar tentativă nu pot să îi spun pentru că eram la 50 de metri de el. Nu pot să mă pun în situația de anul trecut, sunt momente și momente, eu fac exact ceea ce simt. Timpul va demonstra dacă îi voi ierta pe cei de la FC Botoșani”, a spus fostul jucător și căpitan al oltenilor.

ADVERTISEMENT

Absența lui Nicușor Bancu îl îngrijorează pe fostul căpitan al Universității Craiova: „Este o pierdere foarte mare și este foarte greu de înlocuit”

„Il Capitano” a declarat în exclusivitate pentru FANATIK că lipsa lui se va resimți în partida . Fundașul oltenilor a fost suspendat șase etape, după gestul golănesc din a doua manșă a semifinanelor din Cupa României, cu Sepsi Sfântu Gheorghe, scor 0-1.

„Din păcate, ne lipsește Nicușor Bancu, care era catalizatorul echipei. Multă lume l-a criticat, dar el a fost în prim-plan în toate partidele bune ale Universității Craiova. Este o pierdere foarte mare și este foarte greu de înlocuit”, a declarat Silvian Cristescu.

ADVERTISEMENT

Legenda „alb-albaștrilor” se așteaptă ca Universitatea Craiova să obțină calificarea în preliminariile Conference League, cu FC Botoșani. Acesta a declarat că oltenii nu au făcut un sezon bun în Casa Pariurilor Liga 1, iar câștigarea barajului nu ar salva această ediție din campionat.

„Mă aștept să îi învingem pe cei de la FC Botoșani și să ne calificăm în cupele europene. Când joci un astfel de meci, indiferent cu ce echipă te confrunți este dificil. Este și un singur meci în barajul pentru calificarea în preliminarii, va fi greu”, a spus „Il Capitano”.

ADVERTISEMENT

„Sezonul a fost dezastrous în acest an, nu putem spune că a fost un sezon bun pentru Universitatea Craiova. Nu te salvezi dacă îți asiguri prezența în preliminariile Conference League în ultimul meci. Se poate rata calificarea, este un singur meci și orice este posibil”, a mai spus fostul căpitan al Universității Craiova.

ADVERTISEMENT

„Toți suporterii Universității Craiova sunt dezamăgiți, dar au avut și meciuri bune”

Silvian Cristescu nu se așteaptă ca „juveții” să aibă parte de un număr mare de susținători la partida Universitatea Craiova – FC Botoșani. Acesta a declarat că mulți dintre olteni se pregătesc să plece în vacanțe, iar unii dintre ei sunt dezamăgiți după ultimele meciuri ale formației din Bănie.

„Nu mă aștept să vină un număr mare de fani la stadion. Meciul este pus vineri, iar lumea a început să plece în concediu. Eu sper să fie stadionul plin, dar nu cred că se va întâmpla asta. Toți suporterii Universității Craiova sunt dezamăgiți, dar au avut și meciuri bune”, a declarat fostul jucătorl al „Științei”.

„Au fost evoluții foarte bune, iar unele au fost execrabile. Cred că Universitatea Craiova va face un meci bun împotriva celor de la FC Botoșani. Cred că tensiunea se simte în vestiarul băieților, dar sper să nu se vadă în timpul jocului”, a spus Silvian Cristescu.