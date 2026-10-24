Sport

Revenire senzațională în FCSB – Rapid! Karlo Muhar, Aymen Boutoutaou și Joao Paulo au făcut spectacol pe Arena Națională

Bogdan Mariș
24.10.2026 | 23:16
Revenire senzationala in FCSB Rapid Karlo Muhar Aymen Boutoutaou si Joao Paulo au facut spectacol pe Arena Nationala
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FCSB a revenit extraordinar în derby-ul cu Rapid. FOTO: Renato Anghelescu / FANATIK
FCSB a revenit extraordinar în derby-ul cu Rapid. Conduși la pauză, „roș-albaștrii” au egalat prin Karlo Muhar, iar apoi s-au distanțat pe tabelă după „dubla” lui Aymen Boutoutaou și reușita lui Joao Paulo.
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Condusă la pauză de Rapid în derby-ul de pe Arena Națională, FCSB s-a dezlănțuit în partea secundă și s-a impus cu 4-1. Karlo Muhar (30 de ani) a egalat situația pe tabelă cu primul său gol pentru formația „roș-albastră”, iar mai apoi gazdele s-au distanțat prin „dubla” lui Aymen Boutoutaou (25 de ani) și reușita lui Joao Paulo (28 de ani).

Karlo Muhar, primul gol pentru FCSB în derby-ul cu Rapid

FCSB a fost echipa mai activă în prima parte a derby-ului de pe Arena Națională, însă scorul a fost deschis de oaspeți, Filip Stojilkovic punctând la capătul unei faze superbe. Situația s-a schimbat după pauză, când gruparea antrenată de Laurențiu Reghecampf a reușit să întoarcă rezultatul.

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Mai întâi, în minutul 58, Karlo Muhar a preluat balonul după o pasă trimisă de Risto Radunovic și a tras spre poartă cu piciorul stâng, iar șutul a fost deviat de Alexandru Pașcanu și a intrat în poarta apărată de Bogdan Ungureanu. A fost primul gol înscris de mijlocașul croat după sosirea la FCSB. În mandatul lui Laurențiu Reghecampf, acesta a devenit unul dintre căpitanii echipei, purtând banderola inclusiv în derby-ul de pe Arena Națională.

Rapid, „pulverizată” de Aymen Boutoutaou

La 11 minute după ce a înscris, Muhar a devenit servant, oferind pasa decisivă la prima reușită lui Aymen Boutoutaou. Algerianul, care a fost foarte activ după ce a intrat pe teren la pauză, a înscris cu o execuție frumoasă, cu piciorul stâng, de la marginea careului. 3-1 s-a făcut în minutul 79, când Joao Paulo a înscris și el cu un șut din afara careului.

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Scorul final, 4-1, a fost stabilit după doar două minute de același Boutoutaou, care i-a luat fața lui Annan și a trimis balonul în poartă după o centrare trimisă de Cisotti din partea stângă. Golurile înscrise în derby-ul cu Rapid sunt primele în SuperLiga pentru fotbalistul algerian, care mai marcase pentru FCSB doar în preliminariile Conference League și în Cupa României Betano. După acest succes, gruparea „roș-albastră” a ajuns la 21 de puncte și a revenit în zona play-off, pe poziția a 6-a. Giuleștenii se află momentan pe locul 2, însă ar putea fi depășiți înainte de finalul rundei de Universitatea Craiova.

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Bogdan Mariș
Bogdan Mariș
Absolvent al Facultății de Științe Umaniste și Sociale a Universității „Aurel Vlaicu” din Arad, specializarea Jurnalism, Bogdan Mariș este redactor sportiv la site-ul fanatik.ro din anul 2025. A mai lucrat la TV Arad și Glasul Aradului.
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