Revenire senzațională în FCSB – Rapid! Karlo Muhar, Aymen Boutoutaou și Joao Paulo au făcut spectacol pe Arena Națională

Condusă la pauză de Rapid în derby-ul de pe Arena Națională, FCSB s-a dezlănțuit în partea secundă și s-a impus cu 4-1. Karlo Muhar (30 de ani) a egalat situația pe tabelă cu primul său gol pentru formația „roș-albastră”, iar mai apoi gazdele s-au distanțat prin „dubla” lui Aymen Boutoutaou (25 de ani) și reușita lui Joao Paulo (28 de ani).
FCSB a fost echipa mai activă în prima parte a derby-ului de pe Arena Națională, însă scorul a fost deschis de oaspeți, Filip Stojilkovic punctând la capătul unei faze superbe. Situația s-a schimbat după pauză, când gruparea antrenată de Laurențiu Reghecampf a reușit să întoarcă rezultatul.
Mai întâi, în minutul 58, Karlo Muhar a preluat balonul după o pasă trimisă de Risto Radunovic și a tras spre poartă cu piciorul stâng, iar șutul a fost deviat de Alexandru Pașcanu și a intrat în poarta apărată de Bogdan Ungureanu. A fost primul gol înscris de mijlocașul croat după sosirea la FCSB. În mandatul lui Laurențiu Reghecampf, acesta a devenit unul dintre căpitanii echipei, purtând banderola inclusiv în derby-ul de pe Arena Națională.
La 11 minute după ce a înscris, Muhar a devenit servant, oferind pasa decisivă la prima reușită lui Aymen Boutoutaou. Algerianul, care a fost foarte activ după ce a intrat pe teren la pauză, a înscris cu o execuție frumoasă, cu piciorul stâng, de la marginea careului. 3-1 s-a făcut în minutul 79, când Joao Paulo a înscris și el cu un șut din afara careului.
Scorul final, 4-1, a fost stabilit după doar două minute de același Boutoutaou, care i-a luat fața lui Annan și a trimis balonul în poartă după o centrare trimisă de Cisotti din partea stângă. Golurile înscrise în derby-ul cu Rapid sunt primele în SuperLiga pentru fotbalistul algerian, care mai marcase pentru FCSB doar în preliminariile Conference League și în Cupa României Betano. După acest succes, gruparea „roș-albastră” a ajuns la 21 de puncte și a revenit în zona play-off, pe poziția a 6-a. Giuleștenii se află momentan pe locul 2, însă ar putea fi depășiți înainte de finalul rundei de Universitatea Craiova.