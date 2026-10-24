Revenire senzațională în FCSB – Rapid! Karlo Muhar, Aymen Boutoutaou și Joao Paulo au făcut spectacol pe Arena Națională

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Condusă la pauză de Rapid în derby-ul de pe Arena Națională, FCSB s-a dezlănțuit în partea secundă și s-a impus cu 4-1. Karlo Muhar (30 de ani) a egalat situația pe tabelă cu primul său gol pentru formația „roș-albastră”, iar mai apoi gazdele s-au distanțat prin „dubla” lui Aymen Boutoutaou (25 de ani) și reușita lui Joao Paulo (28 de ani).

Karlo Muhar, primul gol pentru FCSB în derby-ul cu Rapid

FCSB a fost echipa mai activă în prima parte a derby-ului de pe Arena Națională, însă scorul a fost deschis de oaspeți, punctând la capătul unei faze superbe. Situația s-a schimbat după pauză, când gruparea antrenată de Laurențiu Reghecampf a reușit să întoarcă rezultatul.

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Mai întâi, în minutul 58, Karlo Muhar a preluat balonul după o pasă trimisă de Risto Radunovic și a tras spre poartă cu piciorul stâng, iar șutul a fost deviat de Alexandru Pașcanu și a intrat în poarta apărată de Bogdan Ungureanu. A fost primul gol înscris de mijlocașul croat după sosirea la FCSB. În mandatul lui Laurențiu Reghecampf, acesta a devenit unul dintre căpitanii echipei, purtând banderola inclusiv în .

Rapid, „pulverizată” de Aymen Boutoutaou

La 11 minute după ce a înscris, Muhar a devenit servant, oferind pasa decisivă la prima reușită lui Aymen Boutoutaou. Algerianul, care a fost foarte activ după ce a intrat pe teren la pauză, a înscris cu o execuție frumoasă, cu piciorul stâng, de la marginea careului. 3-1 s-a făcut în minutul 79, când Joao Paulo a înscris și el cu un șut din afara careului.

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Scorul final, 4-1, a fost stabilit după doar două minute de același Boutoutaou, care i-a luat fața lui Annan și a trimis balonul în poartă după o centrare trimisă de Cisotti din partea stângă. Golurile înscrise în sunt primele în SuperLiga pentru fotbalistul algerian, care mai marcase pentru FCSB doar în preliminariile Conference League și în Cupa României Betano. După acest succes, gruparea „roș-albastră” a ajuns la 21 de puncte și a revenit în zona play-off, pe poziția a 6-a. Giuleștenii se află momentan pe locul 2, însă ar putea fi depășiți înainte de finalul rundei de Universitatea Craiova.