Revenire spectaculoasă în echipa FCSB-ului! Elias Charalambous a confirmat: „Este 100%”

FCSB se va duela cu Oțelul Galați în etapa a 18-a din campionatul intern. Campioana României va încerca „să-și ia revanșa” în fața lui Dorinel Munteanu, .

Siyabonga Ngezana este apt pentru duelul cu Oțelul Galați

Siyabonga Ngezana este unul dintre cei mai importanți jucători din lotul FCSB-ului. , iar prezența fundașului era pusă sub semnul întrebării înaintea meciului cu Oțelul Galați din Superliga.

Elias Charalambous a vorbit la conferința de presă premergătoare meciului cu Oțelul Galați despre starea fundașului. Concret, tehnicianul cipriot a dezvăluit că Siyabonga Ngezana este 100% și că va fi în lotul echipei pentru partida cu gălățenii.

„Ngezana este la 100%, este bine, va fi în lot mâine. Baba (n.r Alhassan) și Pantea s-au antrenat astăzi alături de noi, au revenit în echipă.

Ne așteaptă alt meci dificil, cu un adversar care a demonstrat de la începutul campionatului că pune probleme tuturor echipelor. Vom da totul pentru a câștiga cele 3 puncte, cu care să ne apropiem cât putem de prima poziție.

Oțelul este o echipă care ne pune mereu probleme. OK, ce s-a întâmplat în trecut este în trecut, nu are legătură, dar știm că vom suferi mult pentru a obține cele 3 puncte. În toate meciurile din acest campionat trebuie să suferi pentru victorie. Venim după un meci european, am avut multe alte astfel de momente, așa că știm ce avem de făcut pentru ca echipa să fie pregătită”, a spus Elias Charalambous la conferința de presă premergătoare meciului cu Oțelul Galați.

FCSB, formă senzațională în UEFA Europa League

FCSB traversează o perioadă extraordinară în UEFA Europa League. Campioana României a obținut 10 puncte în primele 5 etape din „Faza Ligii”, astfel că băieții pregătiți de Elias Charalambous au o șansă de 97% de a avansa în competiția continentală.

Totodată, roș-albaștrii pot obține rezultate bune în meciurile care urmează, având în vedere că FCSB o va întâlni și pe Qarabag, una dintre cele mai slab cotate echipe din UEFA Europa League.

Campioana României mai are doar 3 meciuri de disputat în UEFA Europa League, cu Hoffenheim, Qarabag și Manchester United. În cazul unui parcurs fără greșeală în partidele rămase, FCSB va putea chiar să abordeze primele 8 poziții din clasament.