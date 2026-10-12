Tobias Christensen vorbește despre revenirea la Rapid, la doar 3 luni după plecare: „Îmi e dor de ei”

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Tobias Christensen a fost unul dintre cei mai apreciați jucători din Giulești în ultimele două sezoane, perioadă în care a evoluat în 67 de meciuri și a reușit 4 goluri. Cumpărat de la Videoton pentru 700.000 de euro,

Tobias Christensen, primul interviu pentru presa română după plecarea în Polonia

„Toby” a vorbit în exclusivitate pentru FANATIK după . Jucătorul care are un salariu uriaș în Polonia a dezvăluit de ce Ekstraklasa e superioară SuperLigii și a analizat șansele băieților lui Daniel Pancu la titlu.

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Tobias, victorie mare pentru Wieczysta Cracovia (3-0 cu Plock). Cum a fost meciul?

– Foarte bun, am controlat partida și e foarte important acest succes pentru încrederea noastră, mai ales că nu am primit gol și nu l-am acut pe bancă nici pe Zeljko Kopic. Am pregătit bine meciul și uite că ne-a ieșit.

Tobias Christensen, încântat că poate lucra cu Zeljko Kopic și Florentin Petre

Ai venit de la Rapid în Polonia și acum ești pregătit de foștii adversari de la Dinamo. Cum ți se pare?

– Să fiu sincer e foarte bine că au venit, îmi place cum gândesc fotbalul și îmi aduc aminte și la Rapid că aveam meciuri grele cu ei. Sunt bucuros că au venit la Wieczysta și acum e frumos să fim în aceeași tabără.

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Care e cel mai important lucru pe care l-ai învățat de la Zeljko Kopic?

– Este un antrenor cu autoritate, carismatic, care muncește din greu și care te forțează și pe tine ca jucător să faci la fel. Aveam nevoie de el să schimbăm puțin mentalitatea la echipă și să se creeze o energie suplimentară la echipă. Cred că deja se vede și ne-a ajutat foarte mult de când a venit. Poate că victoria cu Plock e rezultatul acestei munci a lui.

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Comparație între campionatul Poloniei și cel al României

Care e obiectivul tău și al echipei în acest sezon?

– Păi să reușesc să contribui la salvarea echipei de la retrogradare pentru că este primul sezon în Ekstraklasa. Sper să fac meciuri și bune și să urcăm cât de mult se poate în clasament pentru că avem jucători buni. Am reușit un hat-trick într-un meci și acum sper că pot să fiu decisiv în mai multe meciuri.

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Ce părere ai despre Ekstraklasa?

– Un campionat foarte puternic, cu echipe bune și jucători de mare valoare. Stadioanele sunt foarte frumoase, iar suporterii sunt extraordinari. Clubul nostru are ambiții foarte mari și pe viitor vor să fie un club important din Polonia.

Te-a surprins faptul că România a pierdut cu 0-6 în Polonia? E o diferență mare între fotbalul din România și cel de acolo?

– Să fiu sincer da, dar nu știu ce s-a întâmplat. E greu să compari, dar cred că fotbalul polonez este superior. Sunt la un nivel mai bun.

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De ce a plecat Tobias Christensen de la Rapid

Ai fost unul dintre cei mai importanți jucători ai Rapidului. A fost cam neașteptată plecarea ta…

– Mai aveam un an de contract și a venit această ofertă și am acceptat-o. Eu cred că a fost cel mai bun moment să se întâmple asta. Și pentru mine și pentru Rapid. A fost decizie bună consider și o ofertă financiară mult mai bună.

De ce îți e cel mai dor de la Rapid?

– Îmi e dor să joc în Giulești. Îmi lipsește asta aici pentru că noi nu aveam așa mulți fani la Wieczsyta, iar atmosfera pe stadionul Rapidului e senzațională. Era ceva special, o intimitate aparte acolo și pentru mine va fi mereu un loc special. Îmi pare rău că nu am reușit să facem mai multe, să câștigăm un trofeu. Mi-a plăcut enorm să joc pe stadionul Rapidului.

Marea dezamăgire a norvegianului și prietenii săi de la Rapid

Care a fost cel mai greu moment la Rapid?

– Păi cred că anul trecut când am ajuns în play-off și nu am reușit un parcurs bun, după ce în sezonul regulat am fost și pe primul loc mult timp. Ne-am prăbușit și am pierdut multe meciuri la rând. Nu a fost deloc ușor pentru că am fost aproape, simțeam că puteam mai mult.

Cu cine mai ții legătura de la Rapid și pe cine ai lua cu tine în Polonia?

– Nu prea vreau să zic ceva despre asta pentru că nu e treaba mea. Vorbesc cu mai mulți, văd că le merge bine și sunt fericit pentru ei. Sper să continue așa și să câștige campionatul. Echipa arată bine și chiar am urmărit rezultatele. Nu sunt surprins pentru că au jucători de valoare, care îți pot decide oricând un meci. Vorbesc cu prietenul meu Kramer, cu Sinyan cu care am jucat la Molde și care m-a sunat să mă întrebe mai multe lucruri înainte să vină la Rapid, cum e viața în București.

Tobias Christensen nu exclude o revenire la Rapid

Mulți fani regretă plecarea ta, că ai fost vândut pe o sumă mai mică decât cea pentru care ai fost adus. Ce părere ai despre asta?

– Mă bucur că fanii Rapidului aveau încredere în mine și că avem această conexiune. Și mie îmi e dor de ei și le doresc toate cele bune, să vadă un trofeu din nou în Giulești.

Pe viitor iei în calcul să te întorci la Rapid?

– În fotbal nu se știe niciodată. Nu voi închide niciodată ușa asta, normal. Acum sunt în Polonia, dar nu poți să știi unde te duce viața.

Cele mai frumoase amintiri și bucuria de a juca în Giulești

Cum au fost aceste două sezoane la Rapid?

– Îmi vin în minte meciuri tari din Giulești, cum ți-am spus. Mereu așteptam următorul meci pe teren propriu datorită atmosferei care mă ajuta și în teren. Chiar m-am simțit bine.

Care e povestea transferului tău la Rapid?

– Am fost în Ungaria și a venit de nicăieri o ofertă de la Rapid. Am vorbit cu patronul echipei și am acceptat pentru că e un club ambițios, care își dorește să facă performanță, cu un plan de viitor. E un proiect din care am dorit să fac parte.

De ce nu au reușit să ia un trofeu și mesaj pentru jucători și fani

De ce crezi că nu ați reușit să câștigați niciun trofeu?

– Voi fi foarte sincer și voi spune că nu am fost îndeajuns de buni. Am avut jucători de calitate, am muncit, dar când am ajuns în play-off nu am reușit în momentele importante să câștigăm și să jucăm la un nivel mai înalt. Am dat ce am avut mai bun, dar nu a fost de ajuns.

Ai un mesaj pentru foștii tăi colegi de la Rapid și pentru fani?

– Vreau să le doresc toate cele mai bune și să câștige în sfârșit titlu. Vreau doar ce e mai bun pentru suporteri și pentru prietenii mei de la Rapid.