Revenire spectaculoasă la Antena 1. O celebra prezentatoare se întoarce la pupitrul știrilor

Laura Nureldin, fosta prezentatoare a știrilor Antena 3, revine pe micul ecran. De această dată va ocupa pupitrul Observatorului de Weekend de la Antena 1. Laura poate fi urmărită la orele 13:00 și 16:00.

Știrista a hotărât să ia o pauză de la pupitrul știrilor în august 2018, din motive personale. Acum, revine în forță la meseria pe care o iubește. Anunțul a fost făcut chiar de ea, pe pagina personală de facebook.

Mesajele au început să curgă imediat și cei mai mulți internauți au întrebat-o de ce s-a întors. Răspunsul Laurei a fost simplu dar curprinzător: „Nu m-am întors”.

Nu s-a întors, pentru că, de fapt, ea nu a plecat niciodată din televiziune. A fost doar o pauză pe care a simțit că trebuie să o ia.

”Nu m-am întors. Întoarcerea înseamnă un drum înapoi, o cale deja bătătorită. Or, eu nu mă întorc. Merg înainte, pe un drum unde nu am mai fost. Timp de 16 ani, pentru mine, jurnalele au avut ritmul unor posturi de știri.

Cinci posturi de știri, unul după altul, cu tot ce aduc ele. Întâmplări. Oameni. Învățăminte. Experiență. Experiențe.

La un moment dat te oprești, te uiți în urmă ostenit ca un alergător de sprint și, când cineva te întreabă dacă nu ți-ai dori, totuși, să participi la un maraton, te așezi și te gândești. Și-ți spui că da, mai ai energie să alergi, dar că vrei s-o faci în alt ritm. În ritmul tău.

Observatorul de Weekend a fost o provocare mare pentru Laura, motiv pentru care nu putea refuza această ofertă, care a venit în cel mai bun moment.

Am spus tot timpul, chiar și după ce m-am retras (credeam, definitiv) din media, că munca în televiziune am iubit-o și o s-o iubesc mereu. Dar, pe atunci, simțeam că nu o mai pot face așa cum știu și că nu mai am pentru cine.

Că oamenii au devenit prea înverșunați, prea grăbiți să taie fără să măsoare măcar o dată. Mi-ați dovedit, cu asupra de măsură, că pot și că am.

Vă mulțumesc pentru asta! Vă aștept sâmbăta și duminica, la Observator de weekend (la 13.00 și la 16.00), să facem împreună știri. În ritmul nostru. De oameni”, a scris Laura Nureldin pe Facebook.