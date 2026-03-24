Revenire spectaculoasă la antrenamentele naționalei României după 16 luni. E gata de „războiul” cu Turcia! Video

„Dragonul” a revenit la naționala României după 16 luni de absență și este anunțat titular în barajul crucial cu Turcia de la Istanbul. Fundașul pare pregătit pentru meciul carierei.
Alex Bodnariu
24.03.2026 | 18:15
Revenire spectaculoasa la antrenamentele nationalei Romaniei dupa 16 luni E gata de razboiul cu Turcia Video
Radu Drăgușin revine la echipa națională după 16 luni! Foto: SportPictures
Mai sunt doar două zile până la meciul crucial pe care România îl va juca la Istanbul cu Turcia, în barajul pentru calificarea la Campionatul Mondial de vara viitoare. Radu Drăgușin (24 de ani), cel mai bine cotat fotbalist din țara noastră, a revenit în cantonamentul naționalei după o pauză de 16 luni și pare pregătit pentru poate cel mai important duel din cariera sa.

Radu Drăgușin revine la echipa națională după 16 luni!

În luna ianuarie a anului 2025, Radu Drăgușin a suferit o accidentare cumplită. Fundașul central de la Spurs și-a rupt ligamentele într-o partidă din Europa League. A urmat o operație și o perioadă îndelungată de recuperare. În urmă cu doar câteva luni, a revenit în lotul celor de la Tottenham și a bifat deja prezențe în câteva partide extrem de tari. Stoperul a fost titular în duelul din returul optimilor de finală UEFA Champions League. Londonezii au jucat pe teren propriu cu Atletico Madrid.

Și naționala României a avut de suferit din cauza accidentării lui Radu Drăgușin. Mircea Lucescu nu s-a putut baza în centrul defensivei pe cel mai bine cotat fotbalist din țara noastră și a fost nevoit aproape la fiecare joc din preliminarii să facă improvizații. Acum însă, Drăgușin este anunțat titular în partida cu Turcia din baraj.

Imagini de senzație cu Radu Drăgușin din cantonamentul echipei naționale

Radu Drăgușin pare extrem de motivat înainte de meciul pe care România îl va juca la Istanbul. FRF a publicat pe contul oficial de YouTube un scurt videoclip în care fundașul celor de la Tottenham este în prim-plan. În secvențele prezentate, stoperul apare cu zâmbetul pe buze la antrenamentul de la Mogoșoaia. Au fost difuzate imagini chiar din timpul pregătirii.

Rămâne de văzut cine va sta lângă Radu Drăgușin în centrul defensivei. Varianta cea mai probabilă este Andrei Burcă, un fundaș cu mare experiență, însă mulți analiști din fotbalul românesc sunt de părere că Andrei Coubiș, tânărul de la Universitatea Cluj, ar putea reprezenta o soluție, întrucât trece printr-o formă de senzație.

Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
Parteneri
Este cât Bucureștiul. Miliardarul Ion Țiriac, investiție uluitoare: 'Și mai cumpăr una'
iamsport.ro
Este cât Bucureștiul. Miliardarul Ion Țiriac, investiție uluitoare: 'Și mai cumpăr una'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!