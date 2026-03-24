Revenire spectaculoasă la antrenamentele naționalei României după 16 luni. E gata de „războiul” cu Turcia! Video

Mai sunt doar două zile până la meciul crucial pe care România îl va juca la Istanbul cu Turcia, în barajul pentru calificarea la Campionatul Mondial de vara viitoare. Radu Drăgușin (24 de ani), cel mai bine cotat fotbalist din țara noastră, a revenit în cantonamentul naționalei după o pauză de 16 luni și pare pregătit pentru poate cel mai important duel din cariera sa.

Radu Drăgușin revine la echipa națională după 16 luni!

În luna ianuarie a anului 2025, Radu Drăgușin a suferit o accidentare cumplită. Fundașul central de la Spurs și-a rupt ligamentele într-o partidă din Europa League. A urmat o operație și o perioadă îndelungată de recuperare. În urmă cu doar câteva luni, a revenit în lotul celor de la Tottenham și a bifat deja prezențe în câteva partide extrem de tari. Stoperul a fost titular în duelul din returul optimilor de finală UEFA Champions League. Londonezii au jucat pe teren propriu cu Atletico Madrid.

Și naționala României a avut de suferit din cauza accidentării lui Radu Drăgușin. Acum însă, Drăgușin este anunțat titular în partida cu Turcia din baraj.

Imagini de senzație cu Radu Drăgușin din cantonamentul echipei naționale

FRF a publicat pe contul oficial de YouTube un scurt videoclip în care fundașul celor de la Tottenham este în prim-plan. În secvențele prezentate, stoperul apare cu zâmbetul pe buze la antrenamentul de la Mogoșoaia. Au fost difuzate imagini chiar din timpul pregătirii.

Rămâne de văzut cine va sta lângă Radu Drăgușin în centrul defensivei. Varianta cea mai probabilă este Andrei Burcă, un fundaș cu mare experiență, însă mulți analiști din fotbalul românesc sunt de părere că Andrei Coubiș, tânărul de la Universitatea Cluj, ar putea reprezenta o soluție, întrucât trece printr-o formă de senzație.