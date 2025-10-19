Sport

Revenire spectaculoasă la Dinamo – Rapid! Cu ce fotbalist a fost surprins Liviu Ungurean „Bocciu” în galerie. Video

Derby-ul Dinamo - Rapid se dispută cu casa aproape închisă. Galeria oaspete, care a primit și ea un număr impresionant de bilete, e condusă, din nou de Bocciu. Liviu Ungurean a venit la meci cu un fost jucător
Cristian Măciucă
19.10.2025 | 20:28
Revenire spectaculoasă la Dinamo - Rapid! Cu ce fotbalist a fost surprins Bocciu în galerie.
Prezență surpriză la Dinamo – Rapid. La derby-ul de pe Arena Națională, galeria oaspete nu doar că e condusă iar de Liviu „Bocciu” Ungurean, ci are în componență și un fost fotbalist. Este vorba de Antonio Sefer (25 de ani).

Cu ce fost fotbalist a venit Bocciu în galerie la Dinamo – Rapid

Dinamo – Rapid este derby-ul etapei a 13-a din SuperLiga României. Partida de pe Arena Națională este programată duminică, 19 octombrie, de la ora 20:30. Duelul se joacă cu casa aproape închisă, alb-vișiniii au primit pentru acest joc aproximativ 7000 de bilete în sectorul rezervat oaspeților.

Este primul derby la care participă după mai bine de un an și jumătate și liderul de galerie Liviu „Bocciu” Ungurean. Acestea nu este însă singura prezență spectaculoasă. Pe cel mai mare stadion al țării, în galeria Rapidului, și-a făcut simțită prezența și Antonio Sefer.

Unde joacă Antonio Sefer

Antonio Sefer a jucat patru ani la Rapid. El a semnat cu alb-vișiniii din postura de fotbalist liber, februarie 2019, reușind, în 127 de meciuri, 15 goluri și 14 pase decisive.

Extrema dreaptă în vârstă de 25 de ani a plecat din Giulești în vara lui 2023, când Hapoel Beer Sheva a plătit 500.000 de euro în schimbul său. Din iulie 2025, Sefer joacă la Bnei Reineh, echipă aflată pe ultimul loc în Israel.

  • 5 meciuri și 3 goluri are Antonio Sefer în tricoul lui Bnei Reineh
  • 500.000 de euro e cota de piață a mijlocașului, potrivit Transfermarkt.com
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
