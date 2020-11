Revenire spectaculoasă la Puterea Dragostei. Cristina Mihaela Dorobanțu a dat vestea cea mare pentru fani

Una dintre cele mai controversate prezențe din casa Puterea Dragostei revine în competiție. Moderatoarea emisiunii, Cristina Dorobanțu, a făcut anunțul, iar ceilalți concurenți s-au arătat a fi foarte surprinși.

Andreea, cea care, de puțin timp, și-a oficializat relația cu Marinescu, a fost eliminată în gală. Aceasta a mai primit o șansă din partea producătorilor emisiunii și a revenit în casă, la scurt timp de la eliminare.

Vestea cum că tânăra se va întoarce în competiția televizată nu i-a făcut prea fericiți pe colegii săi de platou, singurul care a primit-o cu zâmbetul pe buze fiind iubitul ei.

Revenire spectaculoasă la Puterea Dragostei. Ce fostă concurentă a venit din nou în casă

Fanii concurentei Andreea de la Puterea Dragostei au avut parte de o veste bună, după ce au aflat că favorita lor se va reîntoarce în competiție. Întrucât tânăra începuse o relație cu Cristian Marinescu, iar publicul îi îndrăgește foarte mult pe cei doi, concurenta a revenit în casă.

Cristina Dorobanțu a făcut anunțul în cadrul emisiunii, spre surprinderea tuturor. Având conflicte cu majoritatea concurenților din casă, Andreea nu a fost deloc primită cu brațele deschise de către colegii ei.

,,Am decis să dăm o șansă cuplului Andreea-Marinescu. Andreea va reveni în casă. Așadar, primiți-o cum se cuvine”, a dezvăluit moderatoarea reality show-ului.

Deși iubitul fetei s-a bucurat enorm să-și revadă partenera, ceilalți concurenți au fost foarte revoltați la auzul veștii. În timp ce băieții își exprimau indignarea, fetele au părăsit platoul. Ce mai nemulțumită a fost, se pare, Mariana, care a avut diverse conflicte cu Andreea.

Momentul în care Andreea a pășit pe scări a fost unul intens, iar atmosfera din platou nu a fost deloc una plăcută. Marinescu s-a îndreptat spre scări pentru a-și întâmpina iubita, în timp ce concurenții o ironizau pe tânără.

,,Vezi să nu cazi în nas”, au spus fetele ironice.

În timp ce Andreea îi răspundea prezentatoarei la întrebări, celelalte concurente au asaltat-o pe tânără cu diverse comentarii, motiv pentru care Cristina Dorobanțu a fost nevoită să închidă conexiunea cu fetele.

Andreea și Marinescu, cel mai controversat cuplu din casa Puterea Dragostei

Deși s-au înțeles bine încă din primele momente în care s-au cunoscut, fiind permanent unul cu celălalt, Andreea și Cristian Marinescu și-au oficializat relația de curând. Zilele trecute, tânărul și-a mărturisit sentimentele pentru aleasa inimii sale în cadrul emisiunii.

,,În momentul în care ai intrat în casă, m-ai atras din punct de vedere fizic și apoi, ușor-ușor, după fiecare zi ce trecea m-am simțit mai atras de tine. Nu ți-am spus și de asta am vrut să vin aici că să spun acum toate lucrurile astea!”, a spus acesta.

Emoționată, Andreea și-a declarat, la rândul ei, sentimentele. Se pare că atracția este reciprocă, de vreme ce tânăra a mărturisit că l-a remarcat pe Cristian încă de la intrarea ei în competiție.

,,Nu știam asta! Și tu mi-ai atras atenția de când am venit în casă, nu așa mult de la început, dar în momentul în care am început să port conversații cu ține mi-am dat seama că ești un băiat educat, ai caracter și am inceput să vreau să te cunosc mai mult.”, a continuat aceasta.