Revenire spectaculoasă pentru Jaqueline Cristian. E în sferturi la Osaka, după ce a pierdut primul set cu 0-6

Jucătoarea din România a reușit un meci fabulos la turneul WTA de la Osaka, reușind să confirme parcursul bun din acest sezon al tenisului profesionist
Catalin Oprea
15.10.2025 | 08:30
Jaqueline Cristian (27 de ani, locul 47 WTA) a făcut un meci fantastic în Japonia. Ea s-a calificat în turul al treilea la WTA Osaka după o victorie dramatică în fața Jessicăi Bouzas Maneiro (23 de ani, locul 40 WTA), scor 0-6, 6-4, 6-2.

Jaqueline Cristian a revenit incredibil după ce a pierdut cu 0-6

Românca a început meciul ezitant, pierzând primul set fără să câștige niciun game. Jaq nu a dezarmat și a avut o revenire impresionantă în seturile următoare. Ea a terminat partida în stil de mare jucătoare, punând capăt meciului cu un as spectaculos.

Prin această victorie, Jaqueline Cristian s-a calificat în sferturile de finală ale turneului. Ea urmează să înfrunte câștigătoarea meciului dintre Naomi Osaka, favorita locală, și Suzan Lamens, câștigătoarea ediției precedente.

Cealaltă jucătoare din România prezentă pe tabloul de simplu de la Osaka este Sorana Cîrstea. Ea joacă azi, după ora 9.30, cu britanica Katie Boulter. Aceasta a oferit marea surpriză a turului 1, învingând-o pe Linda Noskova din Cehia, favorită 2 și poziția 17 în clasamentul mondial, scor 7-6 (3), 6-3.

Cîrstea și Cristian au trecut de un milion de dolari câștigați în 2025

Cîrstea, locul 51 WTA, a depășit cu ceva emoții runda inaugurală de la Osaka, având nevoie de 3 seturi pentru a trece de localnica Moyuka Uchijima, beneficiară a unui wild card și poziția 91 în ierarhia mondială.

Jaqueline și Sorana își pot rotunji câștigurile consistente din acest sezon. Ele se află în grupul celor 61 de sportive din tenis, care au depășit un milion de dolari din tenis, câștigați anul acesta.

Româncele se descurcă bine și la dublu. Cele două jucătoare aflate pe tabloul, Jaqueline Cristian și Gabriela Ruse, au reușit să se califice în sferturile de finală și ar putea fi adversare în penultimul act al competiției.

Gabriela Ruse este în sferturi la dublu

Cristian și Olga Danilovic din Serbia au trecut în runda inaugurală de cuplul Nao Hibino/Katarzina Piter (Japonia/Polonia), scor 6-3, 6-4, și vor juca mai departe cu perechea Nadiya Kichenok/Makoto Ninomiya (Ucraina/Japonia)

Ruse și partenera sa Ashlyn Krueger din SUA au beneficiat în primul tur de abandonul cuplului Anna Blinkova/Elisabetta Cocciaretto (Rusia/Italia), după ce câștigaseră primul set cu 6-1. În sferturi, ele vor întâlni perechea Kristina Mladenovic/Taylor Townsend (Franța/SUA), cap de serie numărul 2.

