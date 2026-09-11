Sport

Revenire surpriză în fotbalul românesc! Un fost dinamovist s-a întors în țară și a semnat

Cristian Costin, fostul fundaș de la Dinamo s-a întors în fotbalul românesc la un an de la plecarea în Azerbaidjan și a fost prezentat oficial la noua sa echipă
Catalin Oprea
11.09.2026 | 09:40
Revenire surpriza in fotbalul romanesc Un fost dinamovist sa intors in tara si a semnat
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Revenire surpriză în fotbalul românesc! Un fost dinamovist a revenit în țară și a semnat
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Un jucător cu o experiență bogată la nivelul primului eșalon a decis să revină în campionatul intern, după ce aventura sa în afara granițelor s-a încheiat la începutul acestei veri.

Revenire în campionatul intern după o aventură externă

Fundașul lateral dreapta Cristian Costin a decis să își continue cariera în fotbalul românesc. La vârsta de 28 de ani, fotbalistul s-a despărțit de gruparea azeră Neftchi Baku, echipă la care evolua din vara anului trecut, după plecarea sa de la Dinamo.

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Noua sa destinație este Chindia Târgoviște, formație care a reușit să obțină semnătura apărătorului. Reprezentanții clubului au efectuat deja anunțul oficial al mutării, fiind convinși că nivelul de pregătire și valoarea jucătorului vor aduce un plus echipei.

”Ne bucurăm să anunțăm transferul lui Cristi Costin la echipa noastră. Fotbalist cu peste 150 de meciuri în prima ligă, Cristi Costin aduce experiență şi calitate atât în teren, cât şi în vestiar, Jucătorul în vârstă de 28 de ani, cotat de Transfermarkt la 350 000 de euro, a evoluat ultima dată în Azerbaidjan, la Neftchi Baku. Oferă un randament la fel de bun atât în banda dreaptă a defensivei, cât şi în linia de mijloc”, au transmis dâmbovițenii pe rețelele de socializare.

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Carieră bogată în prima ligă

Apărătorul aduce un bagaj consistent de meciuri disputate în fotbalul românesc. Înainte de experiența din Azerbaidjan și perioada petrecută la Dinamo, acesta a îmbrăcat tricoul altor echipe cunoscute din campionatul intern, precum FC Voluntari sau UTA Arad.

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În acest moment, Dinamo se află pe primul loc în clasamentul Superligii, în timp ce UTA și Voluntari ocupă locurile 13, respectiv 15.

  • 141 de meciuri jucate de Costin în Superligă
  • a reușit 7 goluri și 7 pase decisive în primul eșalon al fotbalului românesc
  • 350 000 de euro este cota de piață a fundașului, conform Transfermarkt
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