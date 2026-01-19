Revenire surpriză la FCSB! Anunțul de ultimă oră

ADVERTISEMENT

FCSB a mutat timid în această perioadă de transferuri. Mihai Stoica a explicat că strategia a fost aceea de a păstra nucleul de jucători, însă campioana României a bifat o revenire importantă. Unul dintre jucătorii în care chiar președintele clubului își punea mari speranțe se întoarce după împrumutul din liga a doua.

Matyas Laszlo, jucătorul în care MM Stoica își punea mare încredere, a revenit la FCSB

Este vorba despre Matyas Laszlo, tânărul mijlocaș defensiv pe care FCSB l-a împrumutat la ASA Târgu Mureș, în liga secundă. Înțelegerea s-a încheiat, iar fotbalistul născut în 2007 se întoarce la campioana României și speră să prindă minute la prima echipă.

„Matyas Laszlo revine la FCSB, după împrumutul la echipa noastră! Îi mulțumim jucătorului târgumureșean pentru implicarea și efortul depus în tricoul echipei ASA și îi urăm mult succes în continuare. Privim cu încredere spre o posibilă nouă colaborare în viitor!”, a fost anunțul făcut de cei de la ASA Târgu Mureș.

Ce spunea MM Stoica despre Matyas Laszlo

În 2023, Mihai Stoica îl lăuda pe Matyas Laszlo. își punea mari speranțe în fotbalist și îl vedea drept un jucător care ar putea ajuta echipa din postura de . Rămâne de văzut dacă Elias Charalambous îl va folosi pe această poziție.

„Avem noi un copil. Nu contează cum îl cheamă. Nu mai vreau să vorbesc, pentru că, dacă spun despre un copil ceva, rămâne scris și după: «Bă, ce prostii a spus ăsta». Câteodată mai spui și ca să încurajezi un copil. În fine, avem un jucător foarte interesant, mijlocaș central. I-am scris lui Alin Stoica, antrenorul FCSB U17.

Mărturisesc că am copiat asta de la Hagi, pentru că și Hagi l-a transformat pe Benzar din mijlocaș central în fundaș dreapta și a fost cel mai bun din campionatul nostru.

Acum caut o chestie de genul ăsta. Nu neapărat că aș vrea să folosim jucătorii tineri pe margine, dar aș vrea să avem o poziție acoperită de jucători sub vârstă”, declara Mihai Stoica la Orange Sport, în 2023.