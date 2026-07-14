Revenire surpriză la FCSB! Anunțul lui Mihai Stoica: „Era clar!”

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Mihai Stoica (61 de ani) a făcut câteva declarații incendiare înainte de startul noului sezon din SuperLiga. Președintele C.A. de la FCSB consideră că În plus, Meme a încercat să îi liniștească pe suporterii care așteaptă transferuri și a promis o revenire surpriză pentru prima parte a campionatului.

Joao Paulo revine la FCSB! Anunțul făcut de Mihai Stoica

Au mai rămas câteva zile până la meciul cu FC Argeș, primul pentru FCSB din sezonul 2026-2027. Cu toate acestea, roș-albaștrii nu au făcut decât două transferuri. Este vorba despre francezii Ronny Labonne și Eddy Gnahore. FANATIK.

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Cu toate acestea, Mihai Stoica i-a liniștit pe suporterii fostei campioane și le-a transmis acestora nu doar că vor mai veni jucători, ci și că Joao Paulo se va întoarce cât de curând la echipă. Mijlocașul central a fost plecat la CM 2026, . Africanii au părăsit cu greu turneul final, după ce au fost învinși, scor 2-3, de Argentina, în 16-imi.

„Joao Paulo revine pe 21, i-am dat 15 zile. Am făcut altă șmecherie cu el, pe 5 iulie a fost prima lui zi. Și l-am întrebat dacă este OK pe 20-21 iulie. Atunci i-am făcut bilet. Joao este băiat prea cuminte. Unii vor să meargă cu soțiile în vacanțe exotice. Unde să se ducă el? Are copilul mic, era clar că o să revină mai repede. La fel a făcut și Olaru”, a declarat Mihai Stoica, în direct la

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FCSB îl așteaptă pe Denis Drăguș

Nu doar Joao Paulo e așteptat cu nerăbdare la FCSB, ci și Denis Drăguș. FANATIK a dezvăluit în exclusivitate că atacantul își va încheia socotelile cu Trabzonspor și că va semna cu echipa lui Gigi Becali. „Cu Drăguș nu e absolut nimic. Drăguș e la Trabzon și urmează ca ei să ia o decizie. Până nu ia Trabzon o decizie, nu este absolut nimic. Trabzon a început pregătirea pe 6. Urmează să plece în perioada de pregătire centralizată și atunci vom vedea ce idee vor avea ei cu Drăguș, cu cei care rămân, nu rămân. Deocamdată nu se știe nimic. Nu are cum să fie ceva rezolvat din moment ce cu el se poate rezolva, dacă Gigi se înțelege cu el, doar dacă are OK-ul de la Trabzon. Are un salariu gigantic pentru fotbalul românesc. Are mult peste un milion de euro. Nu cred că se discută despre împrumut. Noi nu am făcut nicio ofertă. E adevărat, e feblețea lui Gigi”, a spus oficialul de la FCSB pentru aceeași sursă.

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