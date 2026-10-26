Revenire-surpriză la Universitatea Craiova! E în lotul campioanei chiar înaintea meciului cu Sepsi

ADVERTISEMENT

Universitatea Craiova primește o veste excelentă înaintea meciului cu Sepsi, programat luni, 26 octombrie, de la ora 20:00, în etapa a 13-a din SuperLiga. Din informațiile FANATIK, Adrian Rus va face deplasarea alături de echipă pentru prima dată după accidentarea la genunchi suferită în partida cu FC Voluntari. Fundașul central va fi alături de colegii săi și la confruntarea de joi, din Cupa României, chiar împotriva formației în fața căreia s-a accidentat. În funcție de evoluția meciurilor și de decizia antrenorului Filipe Coelho, Rus ar putea primi chiar și câteva minute pe teren.

Adi Rus, prima deplasare cu Universitatea Craiova după accidentare

După mai bine de două luni de absență, Adrian Rus este tot mai aproape de revenirea în tricoul Universității Craiova. Fundașul în vârstă de 30 de ani a depășit o perioadă dificilă, provocată de accidentarea suferită în luna august și face un nou pas important către reluarea activității competiționale.

ADVERTISEMENT

Potrivit informațiilor FANATIK, Rus va însoți lotul Universității Craiova la deplasarea de la Sfântu Gheorghe, unde oltenii o întâlnesc luni seară pe Sepsi. Este prima deplasare pe care fotbalistul o efectuează alături de echipă după problema medicală care l-a ținut departe de gazon. Mai mult, fundașul va face parte din delegația oltenilor și pentru partida de joi, 29 octombrie, cu FC Voluntari, din Cupa României. Prezența în deplasare nu garantează, însă și utilizarea sa, staff-ul tehnic urmând să stabilească dacă fundașul este pregătit să revină într-un meci oficial.

Există, totuși, și posibilitatea ca Rus să primească primele minute după accidentare în una dintre cele două confruntări. Totul va depinde, însă, de starea sa fizică, de desfășurarea partidelor și, în primul rând, de decizia lui Filipe Coelho.

ADVERTISEMENT

FANATIK a dezvăluit în exclusivitate diagnosticul lui Adi Rus. Primele temeri au fost legate de o accidentare gravă

, disputată în etapa a 6-a din SuperLiga. Fundașul a fost nevoit să părăsească terenul în minutul 20, iar imaginile de la acel moment au provocat îngrijorare în tabăra oltenilor. Genunchiul fotbalistului s-a umflat după accidentare, existând inițial temeri legate de o posibilă ruptură a ligamentelor încrucișate.

ADVERTISEMENT

Ulterior, FANATIK a anunțat în exclusivitate că diagnosticul a fost mai puțin grav decât se anticipase. . Verdictul medical prezentat la momentul respectiv a indicat o perioadă estimată de recuperare de aproximativ cinci săptămâni, însă revenirea la efortul specific unui meci oficial a necesitat mai mult timp.

ADVERTISEMENT

2 luni de absență are Adrian Rus din lotul Universității Craiova

Adi Rus a marcat un gol spectaculos pentru Universitatea Craiova în acest sezon

Înainte de accidentarea suferită în august, Adrian Rus reușise să înscrie un gol pentru Universitatea Craiova în actualul sezon, iar reușita sa a venit într-un moment important al campaniei europene. Pe 29 iulie, în returul cu Levski Sofia, din turul al doilea preliminar al Ligii Campionilor, fundașul a marcat în minutul 48, printr-o execuție spectaculoasă din lovitură liberă, de la aproximativ 26 de metri.

Rus a trimis mingea la vinclu și a restabilit egalitatea la 2-2, după ce Universitatea Craiova fusese condusă cu 0-2. Oltenii nu au reușit, însă, să întoarcă rezultatul la general, fiind eliminați după înfrângerea cu 0-1 din prima manșă. Golul cu Levski a fost al cincilea reușit de Adrian Rus în tricoul Universității Craiova. În actuala ediție a SuperLigii, fundașul apucase să dispute trei partide înaintea accidentării.

ADVERTISEMENT