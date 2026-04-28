Revenirea deceniului în fotbalul mondial? Jose Mourinho, principala țintă a lui Florentino Perez pentru banca lui Real Madrid

Jose Mourinho (63 de ani) este antrenorul dorit de Florentino Perez (79 de ani) pentru a o prelua pe Real Madrid începând din această vară. Lusitanul ar reveni astfel după 13 ani la gruparea din capitala Spaniei, pe care a condus-o spre 3 trofee în perioada 2010-2013. Varianta nu este însă agreată de toți cei din club.

Jose Mourinho, principala variantă a lui Florentino Perez pentru banca lui Real Madrid

Real Madrid se îndreaptă spre al doilea sezon consecutiv fără trofee majore. Echipa este pregătită în acest moment de Alvaro Arbeloa, numit în ianuarie după demiterea lui Xabi Alonso, însă parcursul echipei nu s-a îmbunătățit sub comanda sa. Real a părăsit Cupa Spaniei și Champions League, iar în campionat este la 11 puncte în urma marii rivale Barcelona cu 5 etape înainte de la finalul sezonului.

În acest context, Florentino Perez dorește să producă o mutare de impact pe banca echipei, iar principala sa variantă este Jose Mourinho. Președintele a decis să conducă de această dată procesul de numire a antrenorului principal, după ce în vara anului trecut managerul general Jose Angel Sanchez l-a ales pe Xabi Alonso, mutare aprobată însă de Perez. Rămâne de văzut dacă varianta Mourinho se va concretiza, deoarece nu toți cei din club îl doresc pe antrenorul portughez.

Acesta o conduce momentan pe Benfica, însă în contractul său există o clauză de reziliere în valoare de 3 milioane de euro, care poate fi activată de ambele părți în termen de 10 zile de la ultimul meci al sezonului. În vizorul celor de la Real Madrid se mai află și alte nume importante, precum Mauricio Pochettino, Jurgen Klopp sau Didier Deschamps.

Jose Mourinho, opinie controversată în scandalul Vinicius-Prestianni

În februarie, Real Madrid și Benfica s-au întâlnit în play-off-ul Champions League, iar partida din prima manșă, disputată la Lisabona, a fost întreruptă după ce Vinicius a acuzat faptul că ar fi fost abuzat rasial de fotbalistul gazdelor, Gianluca Prestianni. La final, Jose Mourinho i-a luat apărarea elevului său și a indus ideea că brazilianul ar fi provocat incidentul.

. În contextul acesta, relația dintre Mourinho și Vinicius ar fi una tensionată încă de la început, în cazul în care portughezul ar reveni pe banca Realului. .

Ce realizări a avut Jose Mourinho pe banca lui Real Madrid

Jose Mourinho a semnat cu Real Madrid în 2010, imediat după ce a cucerit „tripla” ca antrenor al Interului. Portughezul a sosit în Spania într-o perioadă în care campionatul era dominat de Barcelona lui Pep Guardiola, rivalitatea dintre cele două formații fiind la nivelul maxim în acei ani. Mourinho a reușit să cucerească trei trofee cu Real Madrid, toate pe plan intern: Cupa Spaniei în 2011, La Liga în sezonul 2011-2012, când a stabilit un nou record de puncte (100), și Supercupa Spaniei în 2012.

Plecarea lui Mourinho de la Real Madrid a sosit într-un context tensionat, acesta având relații dificile cu mai multe nume importante din vestiar, printre care și legenda clubului, Iker Casillas. După despărțirea de Real, Mourinho a revenit la fosta sa echipă, Chelsea, alături de care a cucerit titlul în Premier League și Cupa Ligii în 2015. În ultimii 8 ani, deși a antrenat aproape în permanență, „The Special One” a cucerit un singur trofeu: UEFA Conference League cu AS Roma în 2022.