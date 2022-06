„Revenirea din Infern”. Povestea neștiută a vieții lui Adrian Mutu. Suma uriașă pe care o va încasa „Briliantul” la lansarea cărții autobiografice

Adrian Mutu își organizează meciul de retragere în cadrul Sports Festival la Cluj, unde își va lansa și cartea despre viața sa pe data de 12 iulie.

Adrian Mutu ar putea încasa o avere din noua sa carte

Potrivit , Adrian Mutu va încasa doar din partea editurii Bookzone nu mai puțin de 100.00 de euro. Conform sursei citate, „Briliantul” va mai primi și un procent din vânzarea cărții, ceea ce nu e deloc de neglijat:

„Mă gândesc serios să-mi scot cartea! Pentru că sunt anumite lucruri pe care vreau să le povestesc celor care m-au iubit și m-au susținut la echipa națională. Și trebuie să le spun întâmplări din viața mea.

Povestea mea ca fotbalist. Ei merită acest lucru! Au fost momente în viață în care n-am fost responsabil și-mi asum asta. Totul face parte din trecutul meu și nu o să-l reneg niciodată.

Eu sunt omul care sunt pentru că am greșit! Am învățat din întâmplările mele. Viața mea a fost o lecție! Am învățat și am știut să merg mai departe. Trecutul nu mă definește pe mine ca om! Am fost un copil și am făcut greșeli. Am fost criticat, am plătit. Acum sunt tată, soț și antrenor. O persoană matură…”, declara fostul mare fotbalist în 2019 la „Prietenii lui Ovidiu”.

Adrian Mutu a mai semnat recent , pentru care va comentat meciurile echipei naționale a României din Liga Națiunilor, alături de Gică Hagi.

„Este o mare onoare să dezbatem meciurile României alături de un jucător emblematic al serilor de Champions League, ultimul lider al României egal cu o campioană mondială în meci oficial, cu Italia la Euro 2008”, a declarat moderatorul emisiuni, Dan Pavel.

Adrian Mutu, dezvăluiri despre noua sa carte: „Voi publica povestea neștiută a vieții mele, la care nici presa nu a avut acces”

Adrian Mutu a pregătit multe surprize în cartea sa autobiografică despre care a împărtășit câteva gânduri pe pagina lui oficială de Facebook: „În luna februarie, am început un nou proiect, iar acum, după luni întregi de alergat printre rânduri, am mari emoții pentru că, în sfârșit, se apropie momentul în care îmi voi putea spune povestea.

Cu doar o zi înainte de a încălța pentru ultima dată ghetele de fotbalist, voi publica povestea neștiută a vieții mele, la care nici măcar presa nu a avut acces. Am trecut prin multe momente dificile, dar și prin multe momente frumoase, iar acum a venit în sfârșit clipa în care pot spune tot.

Odată cu acest eveniment, îi veți cunoaște și pe oamenii care mi-au fost alături în unele dintre cele mai grele perioade din viața mea, pe cei care m-au încurajat să nu renunț la visul copilului pe care îl vedeți în imaginea de mai jos.

Fiți alături de mine la lansarea de sâmbătă! Va fi o zi dedicată poveștilor despre viață și sport, duminică, vom lăsa fotbalul să vorbească pe teren!”.

Adrian Mutu, meci de retragere fastuos la Cluj

Adrian Mutu își organizează meciul de retragere pe Cluj Arena, alături alți foști mari fotbaliști cu care a jucat de-a lungul timpului: Alessandro Del Piero, David Trezeguet, Fabio Cannavaro sau Claude Makele.

La eveniment vor mai participa însă și alte nume importante, precum Gheorghe Hagi, Cosmin Contra, Dorin Goian, Adrian Iencsi sau Tomas Ujfalusi.