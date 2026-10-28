„Revenirea FCSB dăunează grav Rapidului și lui Dinamo!”. Profeție în lupta la titlu după 3 victorii consecutive obținute de Reghecampf

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FCSB a revenit în forță și amenință să schimbe calculele în lupta pentru titlul din SuperLiga. Echipa pregătită de Laurențiu Reghecampf a ajuns la trei victorii consecutive, iar succesul categoric din derby-ul cu Rapid, scor 4-1, a alimentat discuțiile despre șansele roș-albaștrilor de a reintra în cursa pentru campionat. În direct la FANATIK SUPERLIGA, Dănuț Lupu a avertizat că revenirea FCSB le poate crea mari probleme rivalelor Rapid, Dinamo și Universitatea Craiova, în timp ce Marcel Pușcaș și Nicolae Mitea au analizat transformarea echipei sub comanda lui Reghecampf.

Marcel Pușcaș, verdict după FCSB – Rapid 4-1: „Rapid stă cel mai rău dintre echipele care se bat la titlu”

, care începe să arate tot mai bine după instalarea lui Laurențiu Reghecampf pe banca tehnică. Marcel Pușcaș consideră că cele trei succese consecutive au adus un plus important de încredere în vestiarul roș-albaștrilor. În opinia sa, jucătorii încep să formeze relații de joc mai solide, iar omogenitatea echipei este în creștere.

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În schimb, fostul conducător din fotbalul românesc a avut o evaluare dură a situației de la Rapid. Pușcaș crede că giuleștenii au devenit prea încrezători în propriile forțe și că rezultatul derby-ului ar trebui să reprezinte un semnal de alarmă.

„Acest rezultat cred că e o mare gură de oxigen pentru FCSB, pentru că avea mare nevoie. Ceilalți au legat cinci victorii, acum au legat și ei trei. Încrederea a venit, s-a ajuns la un nivel bunicel de omogenitate, încep să se sudeze lucrurile, cuplurile. Pentru Rapid, cred că au fost aduși un pic cu picioarele pe pământ. În ultima vreme prea au dat pe afară de cât sunt de grozavi, iar aici mă refer la jucători. Nu Pancu, e mai realist. Rapidul, din punctul meu de vedere, stă cel mai rău din echipele care se bat la titlu”, a declarat Marcel Pușcaș, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

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Dănuț Lupu, avertisment pentru Rapid, Dinamo și Universitatea Craiova: „FCSB va încurca rău campionatul!”

Dănuț Lupu a mers și mai departe și a susținut că revenirea lui FCSB reprezintă o amenințare serioasă pentru toate formațiile care se luptă în partea superioară a clasamentului. Fostul internațional a remarcat schimbarea de atitudine a jucătorilor după venirea lui Laurențiu Reghecampf. Potrivit acestuia, diferența nu ține doar de organizarea tactică, ci și de pregătirea fizică și de intensitatea cu care fotbaliștii evoluează acum.

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Lupu a dezvăluit inclusiv că , deoarece nu era convins de jocul prestat de giuleșteni: „Revenirea asta a FCSB-ului dăunează grav și lui Dinamo, și Rapidului, dar și Craiovei. Îi încurcă rău. Chiar am avut o discuție cu Horia înainte de meci și i-am spus că o să-i bată FCSB. I-am zis că Rapidul nu joacă nimic și că se vede, de când a venit Reghe, dorința jucătorilor. Ei își doreau, dar erau nepregătiți. De când a venit Reghe, au alergat ăștia de a dat boala-n ei. Ușor-ușor au trecut de perioada aia. Acum, fiind cât de cât puțin stabili, pot spune că FCSB va încurca rău campionatul ăsta. Anul trecut a fost anul trecut, anul ăsta e altceva”, a spus Dănuț Lupu.

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Și Nicolae Mitea consideră că FCSB poate deveni o candidată extrem de incomodă în lupta pentru titlu, cu condiția să păstreze nivelul arătat în derby: „Eu zic că FCSB, dacă va juca la fel cum a făcut-o cu Rapid, va pune mari probleme. Lupta o să fie strânsă”, a punctat Nicolae Mitea.

Dănuț Lupu, despre relația dintre Gigi Becali și Laurențiu Reghecampf: „Nu cred că își mai permite să facă schimbările”

Un alt subiect abordat în cadrul emisiunii FANATIK SUPERLIGA a fost influența lui Gigi Becali asupra deciziilor tehnice de la FCSB. Dănuț Lupu este de părere că revenirea lui Laurențiu Reghecampf a schimbat raportul de forțe din interiorul clubului. Fostul fotbalist consideră că antrenorul nu va accepta intervenții în alcătuirea echipei sau în efectuarea schimbărilor, fiind hotărât să își relanseze cariera în România.

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„FCSB are antrenor de când a preluat Gigi echipa, dar acum are doi. Nu cred că Gigi își mai permite acum să facă schimbările, pentru că nici pe Reghe nu-l văd să asculte. Cred că Reghe, odată revenit în România, își dorește foarte mult să reușească și va face tot ce e posibil să reușească și de aceea zic că mi-e greu să cred că ar risca să-l asculte pe Gigi”, a mai spus Dănuț Lupu.

Marcel Pușcaș a completat analiza și a amintit că Gigi Becali a avut un rol important în ascensiunea lui Laurențiu Reghecampf, pe care l-a adus la FCSB de la Concordia Chiajna. Totodată, Pușcaș a subliniat că antrenorul și-a confirmat ulterior valoarea inclusiv în străinătate, spre deosebire de alți tehnicieni care au obținut rezultate importante doar la gruparea roș-albastră: „Să nu uităm că Gigi l-a făcut pe Reghe antrenor, l-a adus de la Chiajna. Și el a demonstrat, la rândul lui, că a ales bine. Reghe a avut rezultate bune și pe afară, într-un alt mediu. Charalambous, de exemplu, doar la FCSB a reușit”, a adăugat Marcel Pușcaș.