Revenirea lui Bocciu în peluză, salutată de președintele Rapidului: “Suntem mult mai puternici cu el pe stadion! Ne-a lovit foarte tare acea problemă”

Șeful galeriei Rapidului, Liviu Ungurean ”Bocciu”, s-a întors în fruntea Peluzei Nord. Cum a comentat președintele Victor Angelescu revenirea acestuia la conducerea suporterilor.
Traian Terzian
08.11.2025 | 12:23
Președintele Rapidului, încântat de revenirea lui ”Bocciu” în fruntea galeriei. Sursă foto: colaj Fanatik
După ce a fost interzis o perioadă pe stadioane după ce a fost implicat în cazul ”Pyro”, Bocciu și-a reluat locul la conducerea fanilor Rapidului. Președintele Victor Angelescu a mărturisit la FANATIK SUPERLIGA cât contează revenirea acestuia.

Președintele Rapidului, entuziasmat de revenirea lui Bocciu în peluză

Oficialul giuleștenilor consideră că întoarcerea lui Liviu Ungurean în fruntea suporterilor din Peluza Nord a contat enorm în parcursul foarte bun avut de Rapid pe finalul turului sezonului regulat din SuperLiga.

”Chiar mă bucur, am și spus că este unul dintre lucrurile cele mai importante care s-au întâmplat în ultimul timp. La Rapid, publicul chiar a fost de foarte multe ori al 12-lea jucător și de multe ori în sezoanele trecute am câștigat sau am întors meciuri cu ajutorul publicului.

Odată cu venirea lui chiar se simte acest lucru, că suntem mult mai puternici și acasă, dar și în deplasare. E un plus pentru echipă, e un plus pentru club, suntem destul de fericiți că s-a rezolvat lucrul ăsta și Liviu poate să fie înapoi în tribună”, a declarat Angelescu, la emisiunea FANATIK SUPERLIGA.

Cât a contat absența lui Bocciu din fruntea galeriei

Președintele ”alb-vișiniilor” este de părere că toate problemele care au apărut după dosarul ”Pyro” cu Liviu Ungurean și cu Daniel Niculae, președintele clubului la acel moment, au afectat foarte mult evoluția echipei.

”(n.r. – Nu cred că e surprinzător că picajul Rapidului în acel sezon cu play-off a venit în momentul în care Liviu nu a mai fost în tribună) Ne-au lovit foarte tare atunci. Nu a fost numai cu Liviu, a fost și problema cu Daniel Niculae, care era președintele clubului și era investigat.

A fost o problemă la momentul respectiv și se știe că fanii contează. În momentul în care nu mai ai un lider, ca la orice club, orice firmă, e greu. Mă bucur că a revenit”, a spus Victor Angelescu, la FANATIK SUPERLIGA.

Când s-a produs revenirea lui Bocciu în fruntea galeriei Rapidului

La un an și jumătate după problemele avute în dosarul ”Pyro”, instanța i-a ridicat lui Liviu Ungurean interdicția de a intra pe stadioane, așa cum Dumitru Dragomir a cerut în cadrul emisiunii ”Profețiile lui Mitică”.

La o lună după ce hotărârea judecătorilor, ”Bocciu” s-a întors în fruntea suporterilor rapidiști. El a fost în peluză la derby-ul cu Dinamo de pe Arena Națională și i-a condus din nou pe fani într-una dintre victoriile categorice ale ”alb-vișiniilor” din acest sezon.

Într-un interviu oferit în exclusivitate pentru FANATIK, liderul Peluzei Nord din Giulești a vorbit despre obiectivele echipei în acest sezon și a avut un mesaj ferm pentru acționarul majoritar Dan Șucu.

Revenirea lui ”Bocciu”, marele plus al Rapidului

