Revenirea lui Gică Hagi la echipa națională, pusă sub semnul întrebării: „Nu l-am înțeles”

ADVERTISEMENT

Adrian Porumboiu (75 de ani) a dezvăluit că nu se aștepta ca Gică Hagi (61 de ani) să accepte să revină ca selecționer la echipa națională a României în condițiile în care bineînțeles că Răzvan Burleanu (41 de ani) este în continuare președintele Federației Române de Fotbal. Și asta pentru că, în viziunea fostului mare arbitru, șeful de la Casa Fotbalului s-ar afla în prezent în mod ilegitim în această funcție.

Adrian Porumboiu nu îl vedea pe Gică Hagi acceptând să lucreze cu Răzvan Burleanu

Iar în acest sens, fostul patron de la FC Vaslui și-a prezentat pe larg punctul de vedere vizavi de această chestiune, în mod evident cu referire la ceea ce s-a întâmplat la ultima Adunare Generală din cadrul FRF. „Deschideți un subiect pe care n-am vrut să-l comentez, dar dacă l-ați deschis, îl comentăm. Eu despre Hagi și în Hagi am cea mai mare încredere și am o admirație nedisimulată față de el. Nu l-am înțeles și nu-l înțeleg, spun public, faptul că a acceptat să vină selecționer la o selecționată care are un președinte al Federației care este într-o postură de ilegitimitate 100% pentru funcția pe care o ocupă.

ADVERTISEMENT

Și ne imaginăm, și sunt ferm convins că instanțele care sunt la TAS, instanțele care sunt în România, nu vor accepta ca un scrutin din ăsta pentru funcția de președinte al Federației să se desfășoare în condiții ilegale. Concret, Burleanu… Am vrut să spun domnul Burleanu, dar spun doar Burleanu, avea, cum să spun, o posibilitate măruntă, ieftină de tot, să fie ales ca președinte legitim la acea Adunare Generală pe care au avut-o.

Pentru că ce a urmat la acea, după acea Adunare Generală, denotă un lucru evident, evident… A fost ales în condiții în care nu trebuia să fie ales, pentru că avea deja trei mandate care erau aprobate de Adunarea Generală. La fiecare organism, fie el Federația Română de Fotbal, fie o societate comercială… Păi ilegal, pentru că nu era aprobat, nu era aprobat ca să mai candideze pentru încă un mandat.

ADVERTISEMENT

Păi dacă tu candidezi… I-am zis lui Stoichiță, pe care îl admir și am o relație foarte bună cu el: ‘Măi Mihai, vedeți că nu e în regulă treaba la voi acolo, că ăsta are numai trei mandate’. ‘Nea Adi, știe el ce face!’. Bine, și am închis subiectul. Și a candidat”, la

ADVERTISEMENT

De ce crede Adrian Porumboiu că Răzvan Burleanu este ilegitim în fruntea FRF

În continuare, omul de afaceri a dezvoltat acest subiect și a apreciat că , nu a făcut decât să se pună singur într-o postură destul de delicată, bineînțeles prin prisma situației juridice menționate: „Trebuia făcută pentru că nu poți. E ca și cum faci ceva sau se naște cineva și nu-i dai certificat de naștere. Sunt niște lucruri clare pentru toată lumea. Ca să poți să candidezi, trebuie să ai mandat de la cei care aleg treaba. Ori el n-a avut și nu are. (n.r. Despre Hagi) Am o rezervă uriașă… Cel mai mare fotbalist al tuturor timpurilor a fost și rămâne Hagi. Chit că sunt și alte păreri și n-am… Nu pot să le contrazic.

ADVERTISEMENT

Am crescut la Pitești, am fost în cabină cu… Am fost la Pitești la juniori, la tineret, la FC Argeș. Deci sunt în cel mai mare acord și în cunoștință de cauză când spun ce talent imens a fost Dobrin. Dar păstrând proporțiile, Hagi, cred că un fotbalist de talia lui, dacă se va mai naște în următorii 50 de ani…

El a reușit făcând acest pas, dar, pe undeva, să-și șubrezească poziția lui. Că, dacă o instanță va spune ‘nu sunt corecte alegerile și vor fi alte alegeri, va veni alt președinte’, poate cu moftul lui, cu mai știu eu ce idei poate să vină și poate să i se întâmple orice. Niciodată în lumea asta Gică Hagi nu trebuia să intre în barca asta al cărei cârmaci, vezi Doamne, e Burleanu”.