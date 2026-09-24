Sport

Laurențiu Reghecampf nu va fi primit cu torțe la FCSB! Gheorghe Mustață: ”Avem noi timp după aceea”

Laurențiu Reghecampf (51 de ani) urmează să conducă primul antrenament la FCSB. Suporterii vor fi alături de el, dar Gheorghe Mustață a mărturisit că nu va fi o primire fastuoasă.
Traian Terzian
24.09.2026 | 11:14
Laurentiu Reghecampf nu va fi primit cu torte la FCSB Gheorghe Mustata Avem noi timp dupa aceea
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Gheorghe Mustață a spus totul despre primirea pe care o va avea Laurențiu Reghecampf (51 de ani) la FCSB. Sursă foto: colaj Fanatik
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Deși s-a implicat în aducerea lui Laurențiu Reghecampf la FCSB și a precizat că a fost convins că acesta va accepta să se întoarcă, Gheorghe Mustață a explicat de ce suporterii nu-l vor primi cu torțe, așa cum s-a întâmplat în cazul lui Mirel Rădoi.

Gheorghe Mustață, detalii despre primirea lui Laurențiu Reghecmapf la FCSB

Liderul Peluzei Nord a anunțat că va merge la baza de la Berceni împreună cu alți câțiva șefi de brigăzi. Ultrașii vor sta de vorbă cu noul tehnician, vor urmări primul antrenament și prezentarea oficială.

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”Vom avea timp să vorbim separat cu Laurențiu Reghecampf. Îl vom vizita, eu împreună cu liderii brigăzilor. În prima zi este primirea oficială a clubului, vin jurnaliștii și va fi un antrenament după conferința de presă. Avem noi timp după aceea.

Din clipa când patronul mi-a spus că l-a sunat și apoi când am văzut că a ieșit inclusiv cu declarații în presă, am fost convins că vine. Știam mie la sută ce vorbisem cu Laurențiu. Știam cât își dorește să revină și că este în stare de orice pentru asta. Am ținut legătura permanent, dar nici nu am vrut să-l deranjez tot timpul cu telefoane. Nici nu aveam de ce”, a declarat Gheorghe Mustață în emisiunea moderată de Gabi Safta pe canalul de YouTube Templul Sportului.

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Curajul lui Reghecampf îi încântă pe suporteri

Întrebat despre afirmația lui Reghecampf că în 10 etape duce echipa pe primul loc și câștigă titlul fără probleme, liderul galeriei FCSB s-a arătat încântat de curajul antrenorului și este convins că acesta va avea succes.

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”Este declarația unui om curajos, care știe ce are de făcut. De asta a venit, nu pentru locul doi. Are trei săptămâni să pregătească echipa și știu că, de acum, FCSB va fi o familie. Reghe este profesor în a face un grup unit. Suporterii abia așteaptă meciul cu Oțelul. Îi îndemn să vină la stadion. Pentru noi, acum începe campionatul”, a spus Gheorghe Mustață.

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Reghecampf e liber să semneze cu FCSB

După câteva zile tensionate, Laurențiu Reghecampf a reușit să ajungă la un acord cu conducerea clubului Esperance Tunis pentru rezilierea contractului după o întâlnire care a durat 10 ore, așa cum FANATIK a anunțat în exclusivitate.

Tehnicianul le va plăti africanilor trei salarii drept despăgubire, ceea ce înseamnă 150.000 de euro. Reghe vine la București și va semna contractul cu FCSB. El va fi prezentat oficial joi, 24 septembrie, de la ora 15:00, într-o conferință de presă programată la baza de la Berceni a ”roș-albaștrilor”.

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Traian Terzian
Traian Terzian
Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
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